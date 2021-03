OTTAWA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ -

Résumé

Produits : Respirateurs N95 de 3M contrefaits

Respirateurs N95 de contrefaits Enjeu : Saisies récentes de respirateurs contrefaits au Canada et à la frontière.

Saisies récentes de respirateurs contrefaits au et à la frontière. Mesure à prendre : Visitez le site Web de 3M ou appelez la ligne d'assistance contre la fraude de 3M (1-800-426-8688) pour obtenir de l'aide pour détecter et signaler les respirateurs susceptibles d'être contrefaits. Vous pouvez également signaler les respirateurs contrefaits à Santé Canada.

Enjeu

Santé Canada met en garde les Canadiens au sujet de respirateurs N95 de 3M contrefaits à la lumière de récentes saisies de produits contrefaits au Canada et à la frontière.

Santé Canada travaille en collaboration avec la société 3M Canada, fabricant de respirateurs N95 authentiques, et avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour résoudre le problème de contrefaçon de respirateurs N95 de 3M que l'on a également observé dans d'autres pays. 3M a mis en place une ligne d'assistance téléphonique et publié des renseignements sur son site Web pour aider les clients canadiens à détecter, à prévenir et à signaler les fraudes présumées.

Les produits de santé contrefaits sont des imitations de produits légitimes. Ils n'offrent aucune garantie de sécurité, de qualité et d'efficacité. Il est illégal de vendre des produits de santé contrefaits ou d'en faire la publicité. Le Ministère prend cette question au sérieux et utilisera tous les moyens à sa disposition pour mettre fin à ces activités, notamment en saisissant des produits et en empêchant les produits d'entrer au Canada à la frontière. Depuis la mi-février 2021, le Ministère a saisi près de 330 000 respirateurs N95 de marque 3M contrefaits auprès de distributeurs canadiens et en a retenu près de 365 000 à la frontière.

Ces respirateurs N95 de 3M sont conçus pour être utilisés par des professionnels de la santé dans les établissements de santé. Les respirateurs sont essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Ils contribuent à la protection des fournisseurs de soins de santé et ralentissent la propagation de la maladie. Il est essentiel que les fournisseurs de soins de santé puissent faire confiance à l'équipement sur lequel ils comptent. En plus de collaborer avec Santé Canada, 3M a confirmé qu'elle a alerté ses clients canadiens, les provinces et les territoires et d'autres ministères fédéraux au sujet du problème, et qu'elle travaille avec les provinces et les organismes d'application de la loi de tout le pays pour aider à détecter les produits contrefaits.

Santé Canada demeure résolu à protéger l'approvisionnement du Canada en respirateurs légitimes et à empêcher les respirateurs contrefaits d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement canadienne. Le Ministère collabore avec 3M pour confirmer les produits contrefaits, déterminer leur source et les endroits où ils ont pu être distribués ou vendus au Canada. Santé Canada travaille également avec les parties réglementées pour rappeler les respirateurs contrefaits de la chaîne d'approvisionnement canadienne.

Santé Canada continuera de prendre des mesures pour mettre fin à l'importation et à la vente de respirateurs contrefaits au Canada.



Produits concernés

À ce jour, Santé Canada a saisi des versions contrefaites des modèles suivants de 3M :

Respirateur contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical 3M 1860

Respirateur contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical 3M 1860S

Respirateur contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical Aura 3M 1870+

Ce que vous devez faire

Les clients de 3M , y compris les acheteurs et les distributeurs, doivent vérifier si les respirateurs N95 de 3M sont contrefaits en utilisant les renseignements que 3M a publiés sur son site Web. Voici des conseils de 3M pour vous aider à détecter les respirateurs contrefaits :

, y compris les acheteurs et les distributeurs, doivent vérifier si les respirateurs N95 de 3M sont contrefaits en utilisant les renseignements que a publiés sur son site Web. Voici des conseils de pour vous aider à détecter les respirateurs contrefaits : Les respirateurs de mauvaise qualité tels que ceux qui ont des sangles manquantes, des odeurs étranges, des soupapes bloquées ou des mots mal orthographiés ne sont probablement pas des appareils de protection respiratoire 3M authentiques.

authentiques. Les appareils de protection respiratoire 3M seront vendus dans un emballage de 3M , avec des directives d'utilisation propres au modèle du produit. Nos appareils de protection respiratoire ne sont pas destinés à être vendus à l'unité ou sans emballage (avec des directives d'utilisation comprises).

seront vendus dans un emballage de , avec des directives d'utilisation propres au modèle du produit. Nos appareils de protection respiratoire ne sont pas destinés à être vendus à l'unité ou sans emballage (avec des directives d'utilisation comprises). L'achat de produits de protection respiratoire 3M auprès des distributeurs agréés 3M offre la meilleure garantie d'authenticité de ces produits.

auprès des distributeurs agréés offre la meilleure garantie d'authenticité de ces produits. D'autres conseils pour aider à détecter les contrefaçons des modèles 1860, 1860S et 1870+ sont accessibles en ligne.

Communiquez avec 3M au moyen de sa ligne d'assistance téléphonique anti-fraude sans frais au 1-800-426-8688 pour vérifier ou signaler des respirateurs susceptibles d'être contrefaits. Vous pouvez également signaler les contrefaçons au moyen du formulaire en ligne de 3M .

au moyen de sa ligne d'assistance téléphonique anti-fraude sans frais au 1-800-426-8688 pour vérifier ou signaler des respirateurs susceptibles d'être contrefaits. Vous pouvez également signaler les contrefaçons au moyen du formulaire en ligne de . Vous pouvez également signaler les respirateurs contrefaits à Santé Canada.

