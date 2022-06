Avis récent de l'Office des professions du Québec - « Une avancée majeure pour la communauté ostéopathique »

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Une étape importante vers la reconnaissance juridique pleine et entière de la profession d'ostéopathe vient d'être franchie, se réjouit l'association Ostéopathie Québec.

L'Office des professions du Québec vient de publier son « Avis sur l'opportunité de constituer un ordre professionnel des ostéopathes ». Dans cet Avis, l'Office juge opportun de recommander à la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Danielle McCann, la création d'un ordre professionnel distinct pour les ostéopathes.

L'Office y indique qu'« à l'heure où l'accès aux soins demeure un enjeu pour la population québécoise, l'encadrement professionnel des ostéopathes et leur contribution à l'offre de services de santé semblent plus pertinents que jamais ». C'est 1 Québécois adulte sur 4 qui a déjà eu recours à un traitement ostéopathique (Léger 2020) et les ostéopathes sont régulièrement consultés en première ligne.

Pour Bertrand Courtecuisse, président d'Ostéopathie Québec, « c'est une avancée majeure pour la communauté ostéopathique et pour la protection du public ».

« À l'heure actuelle, n'importe qui peut s'afficher ostéopathe. La création d'un ordre professionnel viendra réserver le titre d'ostéopathe, définir le champ d'exercice de la profession, réserver certaines activités aux professionnels ostéopathes, assurer le démarrage de formations universitaires qui respectent les plus hauts standards de la profession, mais aussi asseoir la collaboration avec les autres professionnels de la santé », résume-t-il.

Il s'agit également d'une excellente nouvelle pour la communauté ostéopathique dont plusieurs membres ont œuvré, depuis près de 30 ans, à voir la profession légalement encadrée.

Ostéopathie Québec a mainte fois décrié les lenteurs administratives dans le dossier, mais ses derniers échanges avec l'Office des professions du Québec l'ont convaincue de la ferme volonté de l'institution d'aller de l'avant avec un encadrement qui reconnaît les spécificités de la profession, dans les meilleurs délais.

Consciente que l'intégration des ostéopathes au sein du système professionnel n'est pas exempte de défis, Ostéopathie Québec assure sa pleine collaboration aux travaux de l'Office et à la ministre responsable de l'application des lois professionnelles.

À propos d'Ostéopathie Québec

Réunissant 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada. Elle a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes, d'offrir des services à ses membres, d'informer et de protéger la population québécoise.

