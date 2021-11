Produit : Poudre en aérosol Odor-Eaters contre le pied d'athlète (DIN 02244777)

Poudre en aérosol Odor-Eaters contre le pied d'athlète (DIN 02244777) Problème : Blistex Corp. procède au rappel de trois lots de poudre en aérosol Odor-Eaters contre le pied d'athlète en raison de concentrations élevées de benzène pouvant présenter de graves risques pour la santé. Les enfants pourraient être plus vulnérables à ces risques.

Blistex Corp. procède au rappel de trois lots de poudre en aérosol Odor-Eaters contre le pied d'athlète en raison de concentrations élevées de benzène pouvant présenter de graves risques pour la santé. Les enfants pourraient être plus vulnérables à ces risques. Ce qu'il faut faire : Arrêtez d'utiliser les produits rappelés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Problème

Blistex Corporation procède au rappel de trois lots (D20C04, D20K13 et D21H03) de poudre en aérosol Odor-Eaters contre le pied d'athlète en raison d'une contamination par le benzène. Une exposition fréquente et à long terme (p. ex. absorption par la peau ou par inhalation) à des concentrations élevées de benzène peut présenter de graves risques pour la santé. Les enfants pourraient être plus vulnérables à ces risques.

L'entreprise a aussi procédé à l'analyse d'un lot récemment périmé (D19K22), dans lequel des concentrations supérieures aux seuils acceptables ont aussi été découvertes. Comme pour les lots rappelés, Santé Canada recommande aux consommateurs en possession de ce produit d'arrêter de l'utiliser.

La poudre en aérosol Odor-Eaters est un pulvérisateur antifongique utilisé pour le traitement et la prévention du pied d'athlète. Ce produit est offert en vente libre pour une utilisation chez les adultes, les adolescents et les enfants de deux ans et plus.

Les signes immédiats d'une exposition à des concentrations élevées de benzène comprennent la somnolence, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et des maux de tête.

Aucune concentration de benzène n'est sans danger, et les gens peuvent être exposés au benzène dans la vie de tous les jours par voie aérienne (p. ex. lors de l'inhalation de gaz d'échappement d'une voiture, de la fumée secondaire du tabac et des émissions industrielles) et en avalant du benzène ou en l'absorbant par la peau (p. ex. par contact avec de l'eau contaminée). Une exposition à long terme (un an et plus) et répétée à des concentrations élevées de benzène peut avoir de graves effets sur la santé, notamment diverses formes de cancer comme la leucémie, l'anémie (faible taux de globules rouges) et l'insuffisance de la moelle osseuse. Les enfants seraient plus vulnérables face à ces risques.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise. Si d'autres préoccupations sur l'innocuité sont mises au jour, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne.

Produits touchés

Nom du produit DIN Lot Péremption Poudre en aérosol Odor-Eaters 02244777 D20C04 03-2022 Poudre en aérosol Odor-Eaters 02244777 D20K13 10-2022 Poudre en aérosol Odor-Eaters 02244777 D21H03 08-2023 Poudre en aérosol Odor-Eaters (ne fait pas l'objet d'un rappel, car la date de péremption est passée) 02244777 D19K22 10-2021

Ce que vous devriez faire

Arrêtez d'utiliser les produits rappelés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé.

Rendez-vous sur le site Web de l'entreprise, soit odoreatersrecall2021.com, ou communiquez avec Blistex Corporation par courriel, à [email protected] , ou par téléphone, au 1-855-544-4821, si vous avez des questions à propos du rappel ou pour demander un remboursement.

, ou par téléphone, au 1-855-544-4821, si vous avez des questions à propos du rappel ou pour demander un remboursement. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou plainte concernant un produit de santé.

Contexte

Au Canada, il y a eu plusieurs rappels liés à une contamination au benzène dans des produits de santé en aérosol. À ce jour, certains écrans solaires et produits en vaporisateur contre le pied d'athlète ont fait l'objet de rappels. Santé Canada collabore avec les entreprises concernées pour déterminer l'ampleur et la cause du problème et pour trouver les mesures d'atténuation qui conviennent pour éviter que la situation ne se reproduise.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]