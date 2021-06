Produit : Poudre Candies BCAA Yummy Sports (toutes les saveurs), NPN 80097035

Poudre Candies BCAA Yummy Sports (toutes les saveurs), NPN 80097035 Problème : 10592706 Canada Inc. procède au rappel de tous les lots de toutes les saveurs parce que l'étiquette ne contient pas d'avertissement important selon lequel les femmes enceintes ou qui allaitent devraient consulter un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser ce produit.

10592706 Canada Inc. procède au rappel de tous les lots de toutes les saveurs parce que l'étiquette ne contient pas d'avertissement important selon lequel les femmes enceintes ou qui allaitent devraient consulter un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser ce produit. Ce qu'il faut faire : Cessez de consommer ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez et n'avez pas consulté de fournisseur de soins de santé avant de l'utiliser. Si vous avez consommé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé, parlez à un fournisseur de soins de santé.

Problème

10592706 Canada Inc. procède au rappel de tous les lots de poudre BCAA Candies Yummy Sports (toutes saveurs) parce que l'étiquette du produit ne contient pas d'avertissement important indiquant que les femmes enceintes ou qui allaitent devraient consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.

La poudre Candies BCAA Yummy Sports se vend comme boisson d'entraînement contenant des acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), leucine, isoleucine et valine. Il existe peu d'information sur l'innocuité des acides aminés à chaîne ramifiée pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Les femmes enceintes et qui allaitent doivent consulter leur professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.

Produits visés

Produit NPN Lot Date d'expiration Poudre Candies BCAA Yummy Sports Cherry Blast (Explosion de cerises) 80097035 2997 2023-02 3024 2023-03 3101 2023-04 3197 2023-06 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Funky Peach (Pêches Funky) 80097035 2998 2023-02 3025 2023-03 3071 2023-04 3149 2023-06 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Ice Tea (Thé glacé) 80097035 3000 2023-02 3072 2023-04 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Moscow Mule (Cocktail « Moscow Mule ») 80097035 2971 2023-01 3027 2023-03 3102 2023-04 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Pina Colada 80097035 3004 2023-02 3059 2023-04 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Sour Batch (Bonbons surets) 80097035 2970 2023-01 3001 2023-02 3058 2023-04 3153 2023-06 3198 2023-06 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Sour Grape (Raisins sûrs) 80097035 2999 2023-02 3026 2023-03 3154 2023-06 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Sour Watermelon (Melon d'eau surette) 80097035 3002 2023-02 3057 2023-04 3150 2023-06 Poudre Candies BCAA Yummy Sports Ziclone 80097035 2972 2023-01 2980 2023-02 3003 2023-02 3056 2023-04 3103 2023-04 3151 2023-06

Ce que vous devez faire

Cessez de consommer ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez et n'avez pas consulté de fournisseur de soins de santé avant de l'utiliser. Si vous avez consommé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé, parlez à un fournisseur de soins de santé.

Communiquez avec 10592706 Canada Inc. par courriel à l'adresse [email protected] ou en composant le 514-917-6602, si vous avez des questions au sujet du rappel.

ou en composant le 514-917-6602, si vous avez des questions au sujet du rappel. Signalez les effets secondaires des produits de santé et transmettez vos plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada.

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-553-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-553-2991, 1-866-225-0709, [email protected]