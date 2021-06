Produits : Capsules probiotiques Renadyl, NPN 80036014

Capsules probiotiques Renadyl, NPN 80036014 Problème : La Gelda Scientific and Industrial Development Corporation procède au rappel de tous les lots de Renadyl en raison de la présence non déclarée d'inuline dans le produit et de l'absence d'importants avertissements sur l'étiquette du produit.

Problème

La Gelda Scientific and Industrial Development Corporation rappelle tous les lots de capsules probiotiques Renadyl parce que le produit contient de l'inuline non déclarée et que l'étiquette du produit n'affiche pas d'importants avertissements. Renadyl est un probiotique dont l'utilisation n'est indiquée que chez les adultes.

L'inuline peut être dangereuse pour les personnes qui y sont allergiques. Dans de rares cas, la prise du produit peut entraîner un choc anaphylactique, dont les symptômes incluent une difficulté à respirer pouvant être mortelle.

De plus, les énoncés de risque qui suivent ne figurent pas sur l'étiquette.

Consultez un professionnel de la santé en cas de nausée, de fièvre, de vomissements, de diarrhée sanglante ou de fortes douleurs abdominales.

Cessez l'utilisation du produit et consultez un professionnel de la santé si des symptômes de troubles digestifs (p. ex. diarrhée) apparaissent, s'aggravent ou persistent au-delà de 3 jours.

N'utilisez pas ce produit si vous avez un déficit immunitaire (p. ex. sida, lymphome, traitement prolongé aux corticostéroïdes).

Ces énoncés de risque sont importants, surtout pour les personnes immunodéprimées, qui pourraient développer des infections après la prise de probiotiques.

Les produits visés ont été distribués à l'échelle nationale.

Produits visés

Produit NPN Lot Date de péremption Capsules probiotiques Renadyl 80036014 5421119B 31 oct. 2021 5420320A 31 janv. 2022 5420720B 30 juin 2022 5420820 22 juil. 2022 5420221B 31 janv. 2023

Ce que vous devriez faire

Arrêtez d'utiliser le produit si vous êtes allergique à l'inuline ou que vous avez un déficit immunitaire (p. ex. sida, lymphome [cancer], traitement prolongé aux corticostéroïdes).

Communiquez avec un professionnel de la santé si vous avez pris le produit rappelé et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé, ou pour obtenir des conseils par rapport à des produits de rechange.

Communiquez avec la Gelda Scientific and Industrial Development Corporation par courriel, à [email protected] , ou par téléphone, au 905-673-9320, si vous avez des questions à propos de ce rappel.

, ou par téléphone, au 905-673-9320, si vous avez des questions à propos de ce rappel. Signalez tout événement indésirable associé à un produit de santé et transmettez toute plainte à ce sujet à Santé Canada.

Images

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias ; Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]