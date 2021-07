Produit : Vitamine D sous forme liquide Martin Clinic (NPN 80092359)

Ce qu'il faut faire : Éviter de prendre plus d'une (1) goutte par jour. Éviter de donner le produit à des enfants de moins de 12 ans. Arrêter d'utiliser le produit si l'on prend des anticoagulants et que l'on n'a consulté aucun professionnel de la santé avant de commencer à l'utiliser.

Situation

Pur Naturals rappelle tous ses lots de vitamine D sous forme liquide Martin Clinic en raison d'une posologie incorrecte sur l'étiquette, qui pourrait entraîner la prise d'une trop grande quantité de vitamine D et, donc, des risques graves pour la santé. D'importants avertissements sont aussi absents de l'étiquette, notamment quant au fait que les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas utiliser le produit et qu'il faut consulter un professionnel de la santé si l'on prend des anticoagulants.

L'entreprise Martin Clinic and Nutrition Centre vend le produit en ligne, ainsi que dans sa clinique de Sudbury, en Ontario, qui fait également office de magasin de suppléments alimentaires.

Les instructions posologiques figurant sur l'étiquette (« 1 or more drops per day or as recommended by your health care professional » [1 goutte ou plus par jour ou selon les recommandations de votre professionnel de la santé]) laissent croire que prendre plus d'une (1) goutte par jour est adéquat, ce qui peut entraîner la prise de quantités dangereusement élevées. La dose quotidienne maximale autorisée pour le produit est d'une (1) goutte par jour.

Les signes qui trahissent la prise d'une dose trop élevée de vitamine D comprennent la faiblesse, la fatigue, la somnolence, des maux de tête, une perte d'appétit, une sécheresse buccale, un goût métallique, des nausées, des vomissements, une sensation de vertige, des acouphènes, un manque de coordination et une faiblesse musculaire. Les femmes enceintes, en particulier, doivent éviter de prendre de la vitamine D au-delà de l'apport quotidien maximal tolérable pour les adultes (4 000 UI), apport alimentaire inclus. Des concentrations élevées de vitamine D prises pendant la grossesse peuvent mener à des concentrations élevées de calcium chez la femme enceinte, qui, elles, peuvent être associées à des risques pour le nouveau-né.

En outre, la mise en garde « Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit si vous prenez des anticoagulants » est absente de l'étiquette. Le produit contient de la vitamine K2, une des formes de la vitamine K. Aucun apport quotidien maximum tolérable n'est associé à la vitamine K; toutefois, la vitamine K peut perturber l'action des anticoagulants. En effet, l'apport en vitamine K par les aliments et les suppléments doit être régulier chez les gens qui prennent des anticoagulants, car une modification soudaine de l'apport en vitamine K peut augmenter ou réduire l'effet anticoagulant (de fluidification du sang).

Produits touchés

Vitamine D sous forme liquide Martin Clinic (NPN 80092359)

Ce qu'il faut faire

Éviter de prendre plus d'une (1) goutte par jour.

Éviter de donner le produit à des enfants de moins de 12 ans.

Arrêter d'utiliser le produit si l'on prend des anticoagulants et que l'on n'a consulté aucun professionnel de la santé avant de commencer à l'utiliser.

Consulter un professionnel de la santé si l'on a pris un produit rappelé et que l'on est inquiet pour sa santé ou que l'on souhaite se faire conseiller un produit de remplacement.

En cas de questions au sujet du présent rappel, écrire à Pur Naturals à l'adresse [email protected] ou appeler l'entreprise au 514-444-2417.

Signaler à Santé Canada tout effet secondaire d'un produit de santé et lui transmettre toute plainte concernant un produit de santé.

