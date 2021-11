Produit : Comprimés TUMS extra-fort, baies assorties (NPN 01967932)

Comprimés TUMS extra-fort, baies assorties (NPN 01967932) Problème : GlaxoSmithKline (GSK) Consumer HealthCare ULC procède au rappel de deux lots, car ils peuvent contenir des fragments de métal.

GlaxoSmithKline (GSK) Consumer HealthCare ULC procède au rappel de deux lots, car ils peuvent contenir des fragments de métal. Ce qu'il faut faire : Cessez d'utiliser les produits qui font l'objet du rappel. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Problème

GSK Consumer Healthcare ULC procède au rappel de 2 lots de comprimés TUMS extra-fort, baies assorties, vendus en flacons de 750 mg (lot 7B3G) et en emballages de 3 rouleaux contenant 8 comprimés chacun (lot CS6M), car les comprimés peuvent contenir des fragments de métal. Le produit est un antiacide indiqué pour une utilisation chez les adultes, y compris les personnes enceintes.

L'entreprise a signalé à Santé Canada qu'elle avait reçu une plainte d'un consommateur concernant un petit fragment de fil métallique incrusté dans un comprimé. La consommation d'un fragment de métal présente un risque d'étouffement ou de blessure (comme des coupures ou des déchirures dans la bouche et le système digestif).

Les produits ont été vendus par des magasins et des détaillants en ligne canadiens entre octobre 2020 et janvier 2021. Les flacons de 100 comprimés de 750 mg chacun ont été vendus individuellement et au Costco en format club de 4 flacons avec 2 saveurs différentes. L'emballage extérieur du format club porte des numéros de lot différents (voir plus bas).

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise. Si d'autres renseignements sur l'innocuité sont mis au jour, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Produits touchés

Produit NPN Lot Expiration Comprimés TUMS extra-fort, baies assorties

(emballages de 3 rouleaux contenant

8 comprimés chacun) 01967932 CS6M Septembre 2025 Comprimés TUMS extra-fort, baies assorties

(flacon de 100 comprimés de 750 mg chacun) 01967932 7B3G

(vendus individuellement et en format club au Costco, voir la remarque ci-dessous) Août 2025

Remarque : Les flacons vendus au Costco font partie d'un emballage de quatre flacons. L'étiquette extérieure du format club porte des numéros de lot différents : 20K311 (expiration en juillet 2025) et 20L338 (expiration en août 2025). Seuls les flacons individuels de comprimés TUMS extra-fort, baies assorties, portant le numéro de lot 7B3G dans ce format club sont concernés.

Ce que vous devez faire

Cessez d'utiliser le produit qui fait l'objet du rappel. Parlez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez utilisé un produit rappelé et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Communiquez avec Sedgwick, le partenaire de rappel de GSK Consumer Healthcare, en composant le 1-866-469-6524 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] si vous avez des questions au sujet du rappel.

si vous avez des questions au sujet du rappel. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada .

Images

Comprimés TUMS extra-fort, baies assorties (flacon de 100 comprimés de 750 mg chacun), lot 7B3G

Comprimés TUMS extra-fort, baies assorties (emballages de 3 rouleaux contenant 8 comprimés chacun), lot CS6M

Emballages format club du Costco de quatre flacons avec deux saveurs différentes portant le numéro de lot 20K311 ou 20L338. Seuls les flacons individuels de comprimés TUMS extra-fort, baies assorties, portant le numéro de lot 7B3G sont concernés.

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]