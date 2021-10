Produit : Comprimés de 500 mg d'acétaminophène de marque Novo-Gesic Forte





Comprimés de 500 mg d'acétaminophène de marque Novo-Gesic Forte Problème : L'étiquette des produits visés indique de façon inexacte que les consommateurs peuvent prendre de 9 à 12 comprimés de 500 mg d'acétaminophène par jour. Pour prévenir les surdoses, la quantité totale d'acétaminophène prise en une journée, de toutes les sources, ne devrait pas dépasser 4 000 mg, soit 8 comprimés de 500 mg.





L'étiquette des produits visés indique de façon inexacte que les consommateurs peuvent prendre de 9 à 12 comprimés de 500 mg d'acétaminophène par jour. Pour prévenir les surdoses, la quantité totale d'acétaminophène prise en une journée, de toutes les sources, dépasser 4 000 mg, soit 8 comprimés de 500 mg. Ce qu'il faut faire : Arrêtez d'utiliser les produits rappelés. Si vous croyez que vous, ou un membre de votre famille, avez pris trop d'acétaminophène, appelez immédiatement le centre antipoison ou les services médicaux d'urgence de votre région. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des questions.

Problème

Teva Canada procède au rappel de deux lots de comprimés de 500 mg d'acétaminophène de marque Novo-Gesic Forte en raison d'une erreur d'étiquetage qui pourrait mener une personne à dépasser la dose quotidienne maximale d'acétaminophène.

L'étiquette sur la bouteille des produits visés indique de façon inexacte qu'il ne faut pas prendre plus de 4 000 mg (12 comprimés) en 24 heures. Pour arriver à la dose quotidienne maximale de 4 000 mg, le nombre devrait être de huit (8) comprimés et non de douze (12).

Les consommateurs qui se fient aux directives d'utilisation incorrectes pourraient ingérer entre 4 500 (9 comprimés) et 6 000 mg (12 comprimés) d'acétaminophène en 24 heures et développer des symptômes de surdose d'acétaminophène.

Les signes d'une surdose d'acétaminophène incluent nausées, vomissements, léthargie, sueurs, perte d'appétit et douleurs au haut de l'abdomen ou à l'estomac. Les douleurs abdominales, qui peuvent être le premier signe de dommage au foie, peuvent n'apparaître qu'au bout de 24 à 48 heures. Des dommages au foie (atteinte hépatique) peuvent entraîner une insuffisance hépatique et même, dans les cas les plus graves, la mort.

Les produits visés ont commencé à être distribués au Canada le 3 août 2021.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise. Si d'autres renseignements sur l'innocuité sont mis au jour, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Produits visés

Nom du produit DIN Numéro

de lot Date de

péremption Comprimés d'acétaminophène (500 mg) Novo-Gesic Forte 00482323 35364729A 35217483A 06/2023 06/2023

Ce que doivent faire les consommateurs

Arrêtez d'utiliser les produits rappelés et rapportez-les à la pharmacie ou au magasin où vous les avez achetés.

Si vous croyez que vous, ou un membre de votre famille avez pris trop d'acétaminophène, appelez immédiatement le centre antipoison de votre région.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des questions.

Si vous avez des questions au sujet du rappel, communiquez avec Teva Canada par téléphone, au 1-800-268-4129, ou par courriel, à [email protected] .

par téléphone, au 1-800-268-4129, ou par courriel, à . Signalez à Santé Canada les effets secondaires et les plaintes concernant les produits de santé.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]