Problème : Northern National Sales Inc. procède au rappel d'une version contrefaite du désinfectant pour les mains Zytec Germ Buster, 1 L (numéro de produit naturel 80015625, numéro de lot 3329733126).

Mesures à prendre : Si vous avez le produit contrefait en question, cessez de l'utiliser. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé. Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Signalez les effets indésirables et transmettez les plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada.

Problème

Santé Canada informe informe les Canadiennes et les Canadiens que le distributeur Northern National Sales Inc. vendait une version contrefaite du désinfectant pour les mains Zytec Germ Buster homologué par le Ministère (numéro de produit naturel 80015625).

Les produits de contrefaçon sont des versions frauduleuses de produits authentiques et peuvent être nocifs s'ils sont utilisés ou consommés. Santé Canada est déterminé à empêcher la production et l'importation de médicaments de contrefaçon au Canada et n'hésitera pas à adopter des mesures additionnelles, selon le besoin, pour mettre fin à cette activité illégale. Le Ministère a ordonné à Northern National Sales Inc. de retirer le produit de contrefaçon du marché, et l'entreprise a confirmé qu'elle en avait cessé la vente.

Santé Canada a collaboré avec Empack Spraytech Inc., titulaire de la licence de mise en marché, pour confirmer que le produit portant le numéro de lot 3329733126 et vendu dans des contenants de 1 L est contrefait.

Le produit de contrefaçon est offert dans des contenants de 1 L et porte une étiquette noir et blanc qui arbore le nom et le numéro de produit naturel (NPN) du produit homologué (80015625) ainsi que le même numéro de lot (3329733126).

Quant au produit Zytec Germ Buster homologué, les produits affichant le numéro de lot 3329733126 ainsi que le NPN 80015625 portent une étiquette en couleur, et ne sont offerts que dans des contenants de 3,78 L.

Les produits de contrefaçon peuvent contenir des ingrédients non mentionnés sur l'étiquette, des additifs dangereux ou d'autres contaminants. De plus, ils peuvent ne pas contenir les ingrédients actifs auxquels s'attend le consommateur. Puisque le désinfectant pour les mains Zytec Germ Buster contrefait n'est pas homologué et que sa composition est inconnue, il se peut qu'il n'élimine pas les bactéries ou les virus et qu'il présente de graves risques pour la santé.

Pour en savoir plus sur l'approche de Santé Canada à l'égard des produits de santé contrefaits, veuillez consulter la Politique sur les produits de santé de contrefaçon.

Si Santé Canada apprend que Northern National Sales Inc. continue de vendre des produits de santé contrefaits ou tout autre produit non homologué qui peuvent poser des risques pour les Canadiens, il n'hésitera pas à prendre immédiatement les mesures qui s'imposent.

Conseils aux consommateurs

Si vous avez le produit contrefait en question, cessez de l'utiliser.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit contrefait et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Signalez les effets indésirables et transmettez les plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada.

Liens connexes

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]