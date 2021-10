Produits : Poudre en aérosol Tinactin, poudre désodorisante en aérosol Tinactin Chill et vaporisateur liquide Tinactin Chill

Problème

Bayer inc. procède au rappel de six lots de produits Tinactin, c'est-à-dire la poudre en aérosol Tinactin, la poudre désodorisante en aérosol Tinactin Chill et le vaporisateur liquide Tinactin Chill dont les numéros de lot commencent par TN, en raison de la possibilité de présence de concentrations élevées de benzène. Une exposition fréquente et à long terme (p. ex. absorption par la peau, inhalation) à des concentrations élevées de benzène peut présenter de graves risques pour la santé. Les enfants pourraient être plus vulnérables à ces risques.

Les signes immédiats d'une exposition à des concentrations élevées de benzène incluent de la somnolence, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et des maux de tête.

Ces produits en vaporisateur sont des antifongiques utilisés pour le traitement et la prévention du pied d'athlète. Ils sont offerts en vente libre pour utilisation chez les adultes, les adolescents et les enfants de 2 ans et plus.

Aucune concentration de benzène n'est sans danger, mais c'est possible d'être exposé au benzène dans la vie de tous les jours, soit par inhalation de benzène présent dans l'air (p. ex. provenant de gaz d'échappement de voitures, de fumée de tabac secondaire ou d'émissions industrielles), ingestion de benzène ou absorption de benzène par la peau (p. ex. contact avec de l'eau contaminée). Une exposition à long terme (pendant un an ou plus) et répétée à des concentrations élevées de benzène peut avoir de graves effets sur la santé, notamment le développement de diverses formes de cancer (p. ex. leucémie), d'une anémie (faible taux de globules rouges) ou d'une aplasie médullaire (insuffisance de la moelle osseuse). Ces risques pourraient être accrus lors de l'utilisation de ces produits chez des enfants.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise, de même que sa mise en œuvre de toute mesure corrective ou préventive nécessaire.

Produits visés

Nom du produit DIN No de lot Date de péremption Code universel des produits (CUP) Poudre en aérosol Tinactin 00576050 TN003J0 28-02-2022 068800181268 Poudre en aérosol Tinactin 00576050 TN0057M 31-08-2022 068800181268 Poudre en aérosol Tinactin 00576050 TN00798 28-02-2023 068800181268 Poudre désodorisante en aérosol Tinactin Chill 02319276 TN00089 31-10-2021 056219135644 Poudre désodorisante en aérosol Tinactin Chill 02319276 TN0053X 31-08-2022 056219135644 Vaporisateur liquide Tinactin Chill 02319314 TN0044M 30-04-2023 056219134722

Ce que vous devriez faire

Arrêtez d'utiliser les produits rappelés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Communiquez avec Bayer inc., par téléphone au 1-888-473-8012 ou par courriel à [email protected] , si vous avez des questions ou pour demander un remboursement.

, si vous avez des questions ou pour demander un remboursement. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé à Santé Canada.

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]