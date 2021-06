Produit : Pilules contraceptives Linessa 21 (DIN02272903), lot 200049, date d'expiration : 03/2023.

Pilules contraceptives Linessa 21 (DIN02272903), lot 200049, date d'expiration : 03/2023. Problème : Aspen Pharmacare Canada Inc. procède au rappel d'un lot en raison de comprimés manquants et mal emballés.

Aspen Pharmacare Canada Inc. procède au rappel d'un lot en raison de comprimés manquants et mal emballés. Ce qu'il faut faire : S'il manque des comprimés dans votre paquet ou s'ils sont mal emballés, retournez-le à votre pharmacie afin d'obtenir un emballage de remplacement. Il ne faut pas omettre de prendre une pilule, prendre vos pilules dans le mauvais ordre ou prendre deux pilules en même temps, car cela pourrait entraîner une grossesse non désirée et d'autres effets secondaires, notamment des pertes de sang et des saignements irréguliers. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre produit ou de solutions de remplacement, parlez-en à un professionnel de la santé et utilisez une méthode contraceptive d'appoint efficace (comme les préservatifs).

Enjeu

Aspen Pharmacare Canada Inc. procède au rappel d'un lot (lot 200049, date d'expiration : 03/2023) de pilules contraceptives sur ordonnance Linessa 21, en raison de comprimés manquants et emballés incorrectement. Il se peut que des comprimés soient manquants dans certaines plaquettes alvéolaires, qu'elles contiennent plus d'un comprimé par pochette alvéolaire et que les comprimés soient dans le mauvais ordre.

Les plaquettes Linessa 21 contiennent 21 pilules de couleur : 7 jaunes clairs, 7 oranges et 7 rouges, avec une quantité différente d'hormones dans chaque couleur de pilule. Ces pilules doivent être prises quotidiennement pendant trois semaines, suivies d'une semaine d'arrêt (sauf indication contraire du prescripteur). Il est important de prendre les pilules dans le bon ordre, conformément aux instructions qui accompagnent le produit, pour prévenir une grossesse. L'omission d'une pilule, la prise d'une pilule dans le mauvais ordre ou la prise de deux pilules en même temps peuvent entraîner une grossesse non désirée et d'autres effets secondaires, notamment des pertes de sang et des saignements irréguliers. Il est important de vous procurer un emballage de remplacement le plus tôt possible pour éviter de manquer des pilules ou de prendre une pilule dans le mauvais ordre.



Si d'autres rappels sont nécessaires, Santé Canada mettra à jour le tableau ci-dessous et informera les Canadiens.

Produits touchés

Produit DIN Lot Date d'expiration Linessa 21 02272903 200049 03/2023

À l'heure actuelle, les lots de Linessa 28 ne sont pas touchés par ce problème.

Ce que vous devez faire

Si votre paquet contient des pilules manquantes ou mal emballées, retournez-le à votre pharmacie dès que possible pour le remplacer. En cas de doute, consultez votre pharmacien.

Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement dans une pharmacie :

Prenez la pilule jaune clair, orange ou rouge suivante dans l'ordre où vous devez la prendre, en respectant l'ordre des pilules (voir l'image B ci-dessous) et communiquez avec votre pharmacien pour obtenir un remplacement dès que possible. Il ne faut pas omettre une pilule, en prendre une dans un autre ordre ou prendre deux pilules en même temps. Si vous avez déjà omis de prendre une pilule, si vous n'avez plus de pilules de la bonne couleur ou si vous ne savez pas laquelle prendre, utilisez une méthode de contraception efficace non hormonale (comme les préservatifs) et communiquez avec votre pharmacien dès que possible.

Il n'est pas nécessaire de retourner les paquets dans lesquels il ne manque aucune pilule ou qui sont emballés correctement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre contraceptif, y compris au sujet de l'omission d'une pilule et des solutions de remplacement, parlez-en à un professionnel de la santé.

Si vous avez des questions au sujet du rappel, communiquez avec Aspen Pharmacare Canada Inc. par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1-844-330-1213.

ou par téléphone au 1-844-330-1213. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Renseignements supplémentaires à l'intention des professionnels de la santé :

Les professionnels de la santé, comme les pharmaciens, sont invités à vérifier les emballages de Linessa 21 avant de les distribuer (quel que soit le lot) pour s'assurer qu'il ne manque pas de pilules ou que celles-ci ne sont pas mal emballées.

Signalez tout emballage inhabituel à l'entreprise et à Santé Canada.

Images

A) Linessa 21 - Plaquette alvéolaire avec des pilules manquantes, des pilules en double dans une pochette alvéolaire et des pilules qui ne sont pas dans l'ordre habituel.

B) Linessa 21 - Plaquette alvéolaire de 21 pilules emballée correctement, avec une première rangée de pilules jaune clair, suivie de pilules orange, puis de rouge.

Boîte de Linessa 21

