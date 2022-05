Produit : Gouttes pour les yeux soulagement optimal Pharmasave et gouttes pour les yeux soulagement optimal Compliments

Gouttes pour les yeux soulagement optimal Pharmasave et gouttes pour les yeux soulagement optimal Compliments Problème : Teva Canada Ltd. procède au rappel d'un lot de chaque produit en raison d'une erreur d'emballage qui pourrait présenter des risques pour la santé.

Teva Canada Ltd. procède au rappel d'un lot de chaque produit en raison d'une erreur d'emballage qui pourrait présenter des risques pour la santé. Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas le produit concerné. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations de santé.

Problème

Teva Canada Ltd. procède au rappel d'un lot de gouttes pour les yeux soulagement optimal Pharmasave et gouttes pour les yeux soulagement optimal Compliments en raison d'une erreur d'emballage. Certaines bouteilles peuvent contenir des ingrédients qui ne figurent pas sur l'étiquette et peuvent poser des risques pour la santé des personnes allergiques à ces ingrédients.

Les produits sont utilisés pour le soulagement temporaire des rougeurs oculaires attribuables à une irritation, une inflammation ou une sécheresse oculaire mineure. Leur étiquette précise qu'ils doivent être utilisés par les adultes et les enfants âgés de six ans et plus.

À la suite d'une plainte concernant les gouttes pour les yeux Pharmasave, l'entreprise a découvert que certaines bouteilles d'un lot des produits Pharmasave et Compliments ont pu être emballées avec un autre produit ophtalmique contenant des ingrédients actifs différents. De la glycérine 0,25 % et du chlorhydrate de naphazoline 0,012 % étaient présents dans les bouteilles dont l'étiquette indiquait qu'elles contenaient du dextrane 70 0,1 %, de la polyvidone 1 %, du polyéthylèneglycol 400 1 % et du chlorhydrate de tétrahydrozoline 0,05 %.

Le chlorhydrate de naphazoline ou la glycérine peuvent provoquer une réaction chez les personnes allergiques à ces ingrédients. Les signes d'une réaction allergique comprennent une éruption cutanée, des démangeaisons ou un gonflement, en particulier du visage, de la langue et de la gorge.

Les boîtes de gouttes pour les yeux Pharmasave et Compliments concernées portent le numéro de lot AR21C03. Les bouteilles en question peuvent porter le numéro de lot AR21C03 ou RL21D01.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre de toute mesure corrective et préventive nécessaire. Si des renseignements supplémentaires sur la sécurité sont découverts, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens au besoin.

Produits concernés

Produit DIN Lot Date d'expiration Gouttes pour les yeux soulagement optimal

Pharmasave, 15 ml 02344319 AR21C03

(sur les boîtes et

certaines

bouteilles)



RL21D01 (sur

certaines

bouteilles) 31 mars 2024 Gouttes pour les yeux soulagement optimal

Compliments, 15 ml 02344319 AR21C03

(sur les

cartons et

certaines

bouteilles)



RL21D01

(sur

certaines

bouteilles) 31 mars 2024

Ce que vous devez faire

N'utilisez pas le produit concerné. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations de santé.

Communiquez avec le service à la clientèle de Teva Canada Ltd. en composant le 1-800-268-4129 si vous avez des questions sur le rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Images

Gouttes pour les yeux soulagement optimal Pharmasave, 15 ml (bouteille)

Gouttes pour les yeux soulagement optimal Pharmasave, 15 ml (boîte)

Gouttes pour les yeux soulagement optimal Compliments, 15 ml (bouteille)

Gouttes pour les yeux soulagement optimal Compliments, 15 ml (boîte)

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]