Pharmascience Inc. rappelle un lot (numéro 1318593, expiration 10/2022) de capsules PMS-Progesterone à 100 mg parce que les bouteilles peuvent contenir des capsules de progestérone en gélatine Akorn à 100 mg plutôt que les capsules en gélatine PMS-Progesterone à 100 mg voulues ou en plus de ces dernières. Les capsules Akorn contiennent de l'huile d'arachide, un ingrédient qui ne figure pas sur l'étiquette des capsules de PMS-Progesterone à 100 mg. Les arachides peuvent provoquer une réaction potentiellement mortelle (anaphylaxie) chez les personnes ayant une allergie grave à ce produit.

PMS-Progesterone est une hormone sous ordonnance qui sert à l'hormonothérapie de remplacement chez les femmes ménopausées.

Les capsules de PMS-Progesterone à 100 mg sont de forme ronde et de couleur beige et les caractères « 100 » y sont imprimés en noir alors que les capsules de progestérone Akorn à 100 mg sont de forme ronde et de couleur rose, et portent les lettres « AK » imprimées en noir.



Les capsules de Pharmascience et Akorn contiennent la même dose d'ingrédient actif, la progestérone. La vente des capsules de progestérone Akorn à 100 mg n'est pas autorisée au Canada et ce produit n'a donc pas été examiné par Santé Canada pour en vérifier l'innocuité, l'efficacité et la qualité.

Santé Canada surveille le bon déroulement du rappel. Si d'autres renseignements sur l'innocuité sont découverts, Santé Canada prendra les mesures nécessaires et informera la population canadienne au besoin.

Produit touché

Entreprise Produidt DIN Lot Expira-tion Pharmascience Inc. Capsules de PMS-Progesterone à 100 mg Bouteilles de 100 capsules 02476576 1318593 10/2022

Si vous avez de graves allergies aux arachides, cessez de prendre le médicament et rapportez-le à la pharmacie pour obtenir une bouteille de remplacement.

Si vous N'AVEZ PAS d'allergie aux arachides et que vous trouvez des capsules de progestérone Akorn (de couleur rose avec les lettres « AK » imprimées), retournez votre bouteille à la pharmacie pour faire éliminer les doses de progestérones Akorn et recevoir des doses de PMS-progesterone pour les remplacer.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Communiquez avec Pharmascience Inc. par téléphone, au numéro sans frais 1-800-340-9735, ou par courriel, à l'adresse [email protected] si vous avez des questions au sujet du rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Renseignements: Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]