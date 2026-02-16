AVIS - Québec solidaire et les syndicats des travailleurs de la santé dénoncent la fin du PEQ

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les députés solidaires, Etienne Grandmont et Guillaume Cliche-Rivard, feront un point de presse à 12h30 demain au sujet de l'abolition du PEQ et l'impact sur les services de santé. Des représentants et représentantes de plusieurs syndicats de travailleurs et travailleuses de la santé prendront également la parole lors de ce point de presse.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 17 février 2026

Heure: 12h30

Lieu: Foyer de l'Assemblée nationale

