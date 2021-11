OTTAWA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - La période de demande de financement, pour la période de consultation à venir sur la version provisoire de l'entente de collaboration mise à jour entre le Canada et Ontario, est maintenant ouverte.

Ce financement vise à aider des particuliers et des groupes à examiner la version provisoire de l'entente de collaboration mise à jour entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour ce qui est de la tenue des évaluations environnementales et des évaluations d'impact.

Les demandes reçues avant le 14 décembre 2021 seront acceptées.

Veuillez vous référer à notre site web pour plus amples informations sur les objectifs, les critères et le processus de candidature du programme.

Suivez-nous sur Twitter : @AEIC_IAAC

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Liens connexes

https://www.ceaa.gc.ca/