Période de consultation publique sur la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact et la version provisoire du plan de participation du public

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Le comité d'évaluation conjoint (le comité conjoint), composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et du Gouvernement de la Nation Crie, réalise une évaluation d'impact fédérale pour le projet minier Mont Sorcier, une nouvelle mine à ciel ouvert de fer et de vanadium située en territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

Dans le cadre de l'étape préparatoire du processus fédéral d'évaluation d'impact, le comité conjoint invite les peuples autochtones et le public à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (les lignes directrices provisoires) et la version provisoire du plan de participation du public (le plan provisoire) et à formuler des commentaires sur ces documents.

Les lignes directrices provisoires décrivent les facteurs particuliers à prendre en compte dans l'évaluation du projet et fournissent au promoteur, Voyager Metals Inc., des indications sur les études et les renseignements requis dans son étude d'impact. Le plan provisoire explique comment le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen et fournit des détails sur les modalités et le moment où les possibilités de participation du public auront lieu pour chaque étape de l'évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 84616). Les lignes directrices provisoires et le plan provisoire sont également disponibles sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 16 août 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier de projet.

Quel est le projet proposé?

Voyager Metals Inc. propose la construction, l'exploitation, la désaffection et la fermeture d'une mine à ciel ouvert de fer et de vanadium située sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, dans la municipalité de Chibougamau, à environ 20 kilomètres au nord-est de la ville de Chibougamau, au Québec, en territoire traditionnel cri. Tel qu'il est proposé, le projet minier Mont Sorcier comprendrait une fosse et la construction d'une usine de traitement du minerai. Le promoteur prévoit également de construire une voie ferrée d'environ 49 kilomètres qui serait reliée au tronçon existant afin d'acheminer le concentré par train jusqu'au terminal maritime de Grande-Anse, où il serait entreposé pour fins d'exportation. La capacité de production de la mine serait d'environ 5 millions de tonnes par année (taux moyen de 13 700 tonnes/jour) et la durée de vie estimée du projet serait de 21 ans.

