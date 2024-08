OTTAWA, ON, le 16 août 2024 /CNW/ -

Résumé

Produit : gélules de JAMP Mycolphénolate 250 mg

gélules de JAMP Mycolphénolate 250 mg Problème : produit sur la santé -- Sureté du produit

produit sur la santé -- Sureté du produit Ce que vous devez faire : Si vous prenez ce médicament, consultez votre pharmacien dès que possible. Il pourra vérifier si votre produit fait l'objet du rappel et vous fournir un produit de remplacement si nécessaire. Prenez vos gélules JAMP-Mycophénolate 250 mg, jusqu'à ce que vous parliez à votre pharmacien, car le mycophénolate est un médicament essentiel dans la prévention du rejet d'organe chez les patients ayant reçu une greffe de rein, de cœur ou de foie. Consultez immédiatement un professionnel de la santé si vous ou une personne que vous soignez présentez des effets secondaires graves.

Produits visés

Produit DIN Lot Date de

péremption JAMP-Mycophénolate gélules de 250 mg 02386399 EG22MPM001 EG22PMP002 EG22MPM003 EG23MPM001 EG23MPM002 EG23MPM003 2025-08 2025-08 2025-08 2026-08 2026-08 2026-08

Le problème

JAMP Pharma Corporation rappelle ses gélules, car certains flacons pourraient contenir des gélules qui ont un poids supérieur ou inférieur au poids attendu, alors qu'ils ont l'air de gélules de taille normale. Les patients qui prennent des gélules en surpoids ou en sous-poids sont susceptibles de recevoir une dose plus élevée ou plus faible que celle prévue. Le mycophénolate est un médicament dont les écarts de dose peuvent entrainer des effets secondaires très graves ; or, les patients qui prennent des produits affectés doivent absolument les rapporter à la pharmacie le plus rapidement possible pour les remplacer.

JAMP-Mycophénolate est un médicament sur ordonnance prescrit aux adultes et aux enfants âgés de deux ans et plus après une greffe d'organe pour prévenir le rejet de l'organe. Il agit en réduisant ou en supprimant la réponse immunitaire de l'organisme.

La prise d'une dose plus faible de mycophénolate pourrait réduire son efficacité et entrainer un rejet de l'organe, ce qui est grave. Ce risque est particulièrement élevé dans les premières semaines suivant la greffe. Parmi les signes et symptômes courants de rejet d'organe, on note une douleur au site de la greffe, une sensation de malaise, de fatigue ou de manque d'énergie, des symptômes grippaux, de la fièvre, des changements de poids soudains, l'enflure, une fluctuation du rythme cardiaque ou des urines moins abondantes.

La prise d'une plus forte dose que celle prévue accroit le risque d'effets secondaires, notamment l'apparition ou la recrudescence de nausées, de vomissements ou de diarrhées. Dans certains cas, elle peut entrainer une suppression excessive du système immunitaire et des risques accrus d'infections. Les infections chez les patients immunodéprimés peuvent être fatales.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont établis.

Ce que vous devez faire

Si vous prenez ce médicament, consultez votre pharmacien dès que possible. Il pourra vérifier si votre produit est concerné et vous fournir un produit de remplacement si nécessaire. Les gélules surchargés ou en sous-poids peuvent ressembler à des gélules de taille normale.

Prenez vos gélules JAMP-Mycophénolate 250 mg jusqu'à ce que vous parliez à votre pharmacien, car le mycophénolate est un médicament essentiel dans la prévention du rejet d'organe chez les patients ayant reçu une greffe de rein, de cœur ou de foie.

Consultez immédiatement un professionnel de la santé si vous ou une personne que vous soignez présentez des effets secondaires graves.

Communiquez avec la JAMP Pharma Corporation en appelant sans frais au 1-866-399-9091, poste 501, ou par courriel à [email protected] si vous avez des questions au sujet de ce rappel.

si vous avez des questions au sujet de ce rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié au produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 1-866-225-0709, [email protected]