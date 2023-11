OTTAWA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Product Hazard Identified Company Action Taken Produits de santé non homologués vendus pour améliorer la performance sexuelle Black Ant Strong L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. All Season Food Market 1555 Eglinton Ave W, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Ant Strong L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Bull's Genitals L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Kinggra (étiquette orange) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Kinggra (étiquette blanche) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Kinggra Fast Acting Plus L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Magnum Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Man King L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Premier Love Gold 22000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 11 Extreme 500K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 12 Platinum 500K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 475K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Stree Overlord L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Trojan-X 750K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 2200 Martin Grove Rd, Etobicoke (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail ExtenZe (comprimés bleus) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 50K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 375K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd, Scarborough (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Extreme 990K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Hasty Market 670 Rexdale Blvd, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Trojan Passion 65000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Hasty Market 670 Rexdale Blvd, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Pink Pussycat L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 11 Platinum 200k L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 10,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail XXL Ant 3000 Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. QQ Convenience 1890 Dufferin St, Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Stop N Go Convenience 5 Cherrycrest Drive, Brampton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Stop N Go Convenience 5 Cherrycrest Drive, Brampton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe. Stop N Go Convenience 5 Cherrycrest Drive, Brampton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail White Panther Triple Maximum Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette. Stop N Go Convenience 5 Cherrycrest Drive, Brampton (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Produits de santé non homologués vendus pour traiter des affections cutanées LS BL Cream Présence de kétoconazole et de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette. PAG-ASA Grocery Store 201 Grande Blvd #2, Cochrane (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail



