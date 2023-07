Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui présentent de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués vendus pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques identifiés Entreprise Mesure prise Rhino 69 Extreme 600k L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Hasty Market 99 Belmont Dr London (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Anna's Restaurant & Gas 521 14th Ave Wainwright (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Extreme 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Anna's Restaurant & Gas 521 14th Ave Wainwright (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 (petits et grands emballages) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe Anna's Restaurant & Gas 521 14th Ave Wainwright (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Gen Bann Ultra, Testosterone Booster (capsule rouge) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Zest of Moringa 1600, rue Robinson, bureau 206 Laval (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Gen Bann Ultra, Testosterone Booster (capsule rouge et noire) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Zest of Moringa 1600, rue Robinson, bureau 206 Laval (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Gen Bann Ultra, Testosterone Booster (comprimé rouge) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Zest of Moringa 1600, rue Robinson, bureau 206 Laval (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Revita Vita-X-2 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de caféine Gagné en Santé 224, rue Bellehumeur Gatineau (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Produits de santé non homologués vendus pour éclaircir la peau et traiter des affections cutanées Beneks' Fashion Fair Cream (Traitement des affections cutanées) Présence de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette De Chosen African Market 116-6800 Memorial Drive, Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Funbact-A (Traitement des affections cutanées) Présence de dipropionate de bétamétasone et de sulfate de néomycine indiquée sur l'étiquette De Chosen African Market 116-6800 Memorial Drive, Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Visita Plus (Traitement des affections cutanées) Présence de dipropionate de bétamétasone et de sulfate de néomycine indiquée sur l'étiquette De Chosen African Market 116-6800 Memorial Drive, Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail

