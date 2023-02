Avis Public - Santé Canada met en garde contre des produits de santé non homologués vendus dans divers magasins de détail et en ligne, car ils peuvent présenter de graves risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Santé Canada indique que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure Prise DETO Fitness Produit pour la perte de poids L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la

présence de sibutramine ZLS2 Whitecourt (Alberta) Retiré de l'entrepôt et de la

vente en ligne Brilliant Skin Essentials

Brilliant Rejuv Set Produits éclaircissants pour la

peau L'étiquette indique la

présence d'hydroquinone et

de trétinoïne AR Pinoy Calgary, (Alberta) Retiré de l'entrepôt et de la

vente en ligne Brilliant Skin Essentials

Brilliant Rejuv Topical

Cream Crème éclaircissante pour la

peau L'étiquette indique la

présence d'hydroquinone et

de trétinoïne AR Pinoy Calgary, (Alberta) Retiré de l'entrepôt et de la

vente en ligne Brilliant Skin Essentials

Topical Solution (Toner) Solution éclaircissante pour la

peau L'étiquette indique la

présence d'hydroquinone et

de trétinoïne AR Pinoy Calgary, (Alberta) Retiré de l'entrepôt et de la

vente en ligne Brilliant Skin Essentials

Rejuvenating Facial Toner Produit éclaircissant pour la

peau L'analyse d'un produit ayant

un emballage semblable a

révélé la présence de

trétinoïne AR Pinoy Calgary, (Alberta) Retiré de l'entrepôt et de la

vente en ligne Jekonmo Herbal Mixture Produit pour améliorer la

performance sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil Akins International Foods 550 Sargent Ave Winnipeg, MB Saisi chez le détaillant Blue Rhino Male

Enhancement Produit pour améliorer la

performance sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil Cupid Boutique 368, rue Dundas Woodstock (Ontario) Saisi chez le détaillant Just for Women Produit pour améliorer la

performance sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil Cupid Boutique 368, rue Dundas Woodstock (Ontario) Saisi chez le détaillant Strong-SX Super Sex Pill Produit pour améliorer la

performance sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil Cupid Boutique 368, rue Dundas Woodstock (Ontario) Saisi chez le détaillant

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983 ; Renseignement au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709