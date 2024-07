OTTAWA, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produit Risques identifiés Entreprise Mesure prise Produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle Black Bull Extreme Produit testé par Santé Canada révélant la présence de sildénafil et de tadalafil. Convenient Store 6007, rue Yonge North York (Ontario) Saisi au point de vente Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil. Luzon Convenience 284 Copper Creek Markham (Ontario) Saisi au point de vente Etumax Royal Honey Produit testé par la U.S. Food and Drug Administration (disponible en anglais seulement) révélant la présence de sildenafil and tadalafil. Luzon Convenience 284, Copper Creek Markham (Ontario) Saisi au point de vente Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil. Luzon Convenience 284, Copper Creek Markham (Ontario) Saisi au point de vente Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil. Luzon Convenience 284, Copper Creek Markham (Ontario) Saisi au point de vente Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil. Luzon Convenience 284, Copper Creek Markham (Ontario) Saisi au point de vente Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil. Luzon Convenience 284 Copper Creek Markham (Ontario) Saisi au point de vente Big Rhino Fiamund 300K Produit testé par Santé Canada et a révélé la présence de tadalafil. Beach Plaza Variety 2254, rue Queen Est, Toronto (Ontario) Saisi au point de vente

