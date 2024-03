OTTAWA, ON, le 27 mars 2024 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Rhino 25 Platinum

25000 Performance

sexuelle



L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a

révélé la présence de

sildénafil. Esso (2817100 ONTARIO

INC) 2, rue Ottawa Havelock (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 22,000 Performance

sexuelle L'analyse d'un produit

ayant un emballage

semblable (saisi

précédemment) a

révélé la présence de

tadalafil. Esso (2817100 ONTARIO

INC) 2, rue Ottawa Havelock (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Super Panther 7K Performance

sexuelle Présence de yohimbe

indiquée sur l'étiquette. Esso (2817100 ONTARIO INC) 2, rue Ottawa Havelock (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Horse Vital

Honey Performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé

la présence de

sildénafil. AJ's Convenience Center 5-1060 Kennedy Rd Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Honey Performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé

la présence de tadalafil

et de sildénafil. AJ's Convenience Center 5-1060 Kennedy Rd Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 8 Honey Performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé

la présence de tadalafil

et de sildénafil. AJ's Convenience Center 5-1060 Kennedy Rd Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Honey Performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé

la présence de tadalafil

et de sildénafil. AJ's Convenience Center 5-1060 Kennedy Rd Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Performance

sexuelle Présence de yohimbe

indiquée sur l'étiquette Convenient Store



6007, rue Yonge North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Etumax Royal Honey

VIP Performance

sexuelle L'analyse du produit par

la Food and Drug

Administration des

États-Unis a révélé la

présence de tadalafil et

de sildénafil. Convenient Store



6007, rue Yonge North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Ginseng Red 2000



Performance

sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Convenient Store



6007, rue Yonge North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Magnum Gold 24K Performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Convenient Store



6007, rue Yonge North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000



Performance sexuelle





L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe. Convenient Store



6007, rue Yonge North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Royal Honey VIP Performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Convenient Store



6007, rue Yonge North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rush Hour 72



Performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Convenient Store



6007, rue Yonge North York (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 15000 Performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. College St Variety 93, rue Baldwin Belleville (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 23000K Performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. College St Variety 93, rue Baldwin Belleville (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 10,000



Performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe. B&J Variety



209 Graham Rd West Lorne (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Platinum 25,000



Performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. B&J Variety



209 Graham Rd West Lorne (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 99,000 Performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de lévodopa and prastérone. Ridley Convenience 6-192, avenue Wilson Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Des produits non homologués pour la peau Nettoyant pour le visage Hadalabo Pearl Barley Traitement de problèmes cutanés Présence d'acide aminocaproïque indiquée sur l'étiquette Tokyo Beauty and Healthcare Unité 3660 - 4151 Hazelbridge Way, Richmond (Colombie- Britannique) Produit saisi au point de vente au détail Onguent anti- démangeaisons pour eczéma Mentholatum Mediquick Traitement des affections cutanées Présence d'acétate de valérate de prednisolone indiquée sur l'étiquette Tokyo Beauty and Healthcare Unité 3660 - 4151 Hazelbridge Way, Richmond (Colombie- Britannique) Produit saisi au point de vente au détail Crème contre l'acné Pair Traitement de problèmes cutanés Présence de piconol d'ibuprofène 3% indiquée sur l'étiquette Tokyo Beauty and Healthcare Unité 3660 - 4151 Hazelbridge Way, Richmond (Colombie- Britannique) Produit saisi au point de vente au détail

