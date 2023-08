Produit : Produits de santé non homologués dont l'étiquette indique qu'ils contiennent un médicament d'ordonnance

Produits de santé - Produits non homologués, Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées. Apportez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Produits visés

Produit Médicament d'ordonnance mentionné sur l'étiquette Point de vente Date de l'ajout Kobayashi Harenasu (Granulés à avaler, pour soulager l'inflammation de la gorge ou des tonsilles) Étiquette indiquant la présence d'acide tranexamique Magasins L'Amour Beauty : 670, rue Yonge, Toronto (Ontario) 505, autoroute 7 no 37, Thornhill (Ontario) 2023-08-22 Prevalin α ointment (Traitement des affections cutanées) Étiquette indiquant la présence d'acétate de valérate de prednisolone Asia Food Mart 2150, avenue McNicoll, Scarborough (Ontario) 2023-08-22 Rohto antimicrobial eye drops (Gouttes oculaires) Étiquette indiquant la présence d'acide aminocaproïque Magasin L'Amour Beauty 670, rue Yonge, Toronto (Ontario) 2023-08-22 Santen Sante Beauteye Moon Care (Gouttes oculaires) Étiquette indiquant la présence d'acide aminocaproïque Asia Food Mart 2150, avenue McNicoll, Scarborough (Ontario) Magasins L'Amour Beauty : 670, rue Yonge, Toronto (Ontario) 505, autoroute 7 no 37, Thornhill (Ontario) 5365, rue Yonge, North York (Ontario) 2023-08-22 Santen Sante Beauteye (Gouttes oculaires) Étiquette indiquant la présence de méthylsulfate de néostigmine Asia Food Mart 2150, avenue McNicoll, Scarborough (Ontario) 2023-08-22 Santen Sante Beauteye Contact (Gouttes oculaires) Étiquette indiquant la présence de méthylsulfate de néostigmine Asia Food Mart 2150, avenue McNicoll, Scarborough (Ontario) Magasins L'Amour Beauty : 670, rue Yonge, Toronto (Ontario) 505, autoroute 7 no 37, Thornhill (Ontario) 5365, rue Yonge, North York (Ontario) 2023-08-22 Santen Sante Fx V+ (Gouttes oculaires) Étiquette indiquant la présence de méthylsulfate de néostigmine Asia Food Mart 2150, avenue McNicoll, Scarborough (Ontario) 2023-08-22

Problème

MISE À JOUR (22 oût 2023)

Santé Canada met en garde les consommateurs contre quatre autres produits de santé non homologués - y compris des gouttes oculaires, un onguent pour la peau et des granulés à avaler (pour soulager l'inflammation de la gorge ou des tonsilles) - qu'il a saisis chez Asia Food Mart et dans trois magasins L'Amour Beauty de la région du Grand Toronto. L'étiquette de ces produits indique la présence de médicaments d'ordonnance qui peuvent poser de graves risques pour la santé.

Premier avis (31 juillet 2023) : Saisie de produits de santé non homologués dans des magasins de la région du Grand Toronto, car ils pourraient présenter des risques graves pour la santé

Santé Canada met en garde les consommateurs contre des gouttes oculaires non autorisées de marque Santen qu'il a saisies chez Asia Food Mart et dans trois magasins L'Amour Beauty de la région du Grand Toronto, en Ontario. L'étiquette de ces produits indique la présence de médicaments d'ordonnance qui peuvent poser de graves risques pour la santé.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence pourrait ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider au maintien ou à l'amélioration de leur santé.

Les médicaments d'ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves. Les médicaments d'ordonnance ne peuvent être vendus légalement aux consommateurs canadiens qu'avec une ordonnance.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie du coin pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé n'importe lequel de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Contexte

Acétate de valérate de prednisolone : C'est un corticostéroïde d'ordonnance offert au Canada sous forme de gouttes ophtalmiques utilisées pour traiter l'inflammation de plusieurs parties de l'œil. Son utilisation dans les crèmes n'a pas été approuvée au Canada. Parmi les effets secondaires courants des corticostéroïdes topiques, mentionnons l'atrophie de la peau (peau mince et fragile avec réduction de l'élasticité), les changements des vaisseaux sanguins de la peau (p. ex. télangiectasie en araignée), les changements de la couleur de la peau, les vergetures, l'enflure, la peau sèche, la sensation de brûlure, l'irritation locale, les éruptions cutanées, les rougeurs, les démangeaisons, l'amincissement des cheveux ou la croissance excessive des cheveux, les infections et les réactions allergiques. Les corticostéroïdes topiques absorbés par la peau peuvent causer des effets secondaires dans tout le corps, surtout lorsqu'ils sont utilisés sur une grande surface et pendant longtemps. Ce risque est plus élevé chez les enfants, qui peuvent absorber des quantités proportionnellement plus importantes et être plus sensibles aux effets secondaires. Les effets secondaires systémiques peuvent comprendre l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, une vision floue, des battements cardiaques inégaux, de la faiblesse et de l'enflure. L'acétate de valérate de prednisolone ne doit pas être utilisé par des personnes allergiques à l'acétate de prednisolone ou à tout ingrédient de la préparation. L'acétate de valérate de prednisolone ne doit pas être utilisé chez les enfants et son utilisation n'est pas recommandée pendant la grossesse ou l'allaitement.

Acide aminocaproïque : C'est un ingrédient médicamenteux d'ordonnance utilisé pour réduire les saignements dans diverses situations cliniques. L'exposition de l'œil à l'acide aminocaproïque peut affecter l'œil lui-même, et l'acide peut être absorbé par le sang à travers les canaux lacrymaux. Les effets secondaires peuvent inclure des yeux larmoyants, des changements de la vision, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, une faiblesse musculaire et des éruptions cutanées.

Acide tranexamique : Il s'agit d'un médicament d'ordonnance ralentissant la dissolution des caillots sanguins qui est utilisé pour prévenir les saignements en présence de divers problèmes de santé. Ce médicament est habituellement administré par voie buccale (par la bouche) ou intraveineuse. La prudence s'impose si l'acide tranexamique est pris en même temps que des anticoagulants, des anti-inflammatoires, des œstrogènes (œstrogénothérapie), des médicaments qui favorisent la coagulation sanguine, des contraceptifs oraux, de l'hydrochlorothiazide, de la desmopressine, de la ranitidine ou de la nitroglycérine.

Méthylsulfate de néostigmine : Il n'y a aucune goutte oculaire contenant du méthylsulfate de néostigmine approuvée pour le marché canadien. Par le passé, des médicaments semblables à la néostigmine étaient utilisés pour traiter le glaucome. Ces médicaments ne sont plus largement utilisés en raison du nombre important d'effets secondaires possibles liés aux yeux, y compris une vision floue peu importe la distance, des céphalées frontales, des fibrillations des paupières, des yeux rouges, des cataractes, des réactions allergiques, des kystes de l'iris, le décollement de la rétine et la possibilité de susciter un type particulier de crise de glaucome. De plus, son absorption par le sang à travers les canaux lacrymaux peut provoquer de graves effets secondaires cardiaques et respiratoires.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]