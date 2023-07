Avis public - Saisie de produits de santé non homologués au supermarché T&T à North York (Ontario), car ils pourraient présenter des risques graves pour la santé

Produit : Produits de santé non homologués dont l'étiquette indique qu'ils contiennent un médicament d'ordonnance

Produits de santé non homologués dont l'étiquette indique qu'ils contiennent un médicament d'ordonnance

N'utilisez pas ces produits. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées. Apportez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Produits visés

Produit Usage prévu Médicament d'ordonnance mentionné sur l'étiquette Borraginol A Onguent pour hémorroïdes Présence d' acétate de prednisolone indiquée sur l'étiquette Crème insectifuge MUHI Crème anti-démangeaison Présence de dexaméthasone indiquée sur l'étiquette Timbre pour soulager rapidement les aphtes et les stomatites par Taisho Soulagement de la douleur liée aux aphtes pour les enfants de cinq ans et plus Présence d' acétonide de triamcinolone indiquée sur l'étiquette

Problème

Santé Canada avise le consommateur que des médicaments non homologués étiquetés en japonais ont été saisis au supermarché T&T de North York (1800, avenue Sheppard Est, unité 1115) en Ontario. L'étiquette de ces produits indique la présence de médicaments d'ordonnance qui peuvent poser de graves risques pour la santé. L'entreprise a informé Santé Canada que ces produits n'étaient vendus qu'à cet endroit.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence pourrait ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider au maintien ou à l'amélioration de leur santé.

Les médicaments d'ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves. Les médicaments d'ordonnance ne peuvent être vendus légalement aux consommateurs canadiens qu'avec une ordonnance.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie du coin pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé n'importe lequel de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Contexte :

La dexaméthasone est un corticostéroïde d'ordonnance disponible au Canada dans diverses préparations et utilisée pour traiter les maladies inflammatoires. Son utilisation dans les crèmes n'a pas été approuvée au Canada. Parmi les effets secondaires courants des corticostéroïdes topiques, mentionnons la rougeur de la peau, la sensation de brûlure, les changements de pigmentation de la peau, l'atrophie de la peau (p. ex. peau fragile, avec une réduction de l'élasticité), les changements des vaisseaux sanguins de la peau (p. ex. télangiectasie en araignée), le changement de la couleur de la peau, les vergetures, l'enflure, la peau sèche, la sensation de brûlure, l'irritation locale, les éruptions cutanées, les rougeurs, les démangeaisons, l'amincissement des cheveux ou la croissance excessive des cheveux, les infections et les réactions allergiques. Les corticostéroïdes topiques absorbés par la peau peuvent causer des effets secondaires dans tout le corps, surtout lorsqu'elle est utilisée sur une grande surface et pendant longtemps. Ce risque est plus élevé chez les enfants, qui peuvent absorber des quantités proportionnellement plus importantes et être plus sensibles aux effets secondaires. Les effets secondaires systémiques peuvent comprendre l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, une vision floue, des battements cardiaques inégaux, de la faiblesse et de l'enflure. La dexaméthasone ne doit pas être utilisée par des personnes allergiques à la dexaméthasone ou à tout ingrédient de la préparation, par des personnes qui ont des infections fongiques généralisées ou par des personnes qui ont reçu des vaccins à virus vivant. La dexaméthasone n'est généralement pas recommandée pendant la grossesse.

L'acétate de prednisolone est un corticostéroïde d'ordonnance disponible au Canada sous forme de gouttes ophtalmiques utilisées pour traiter l'inflammation de plusieurs parties de l'œil. Son utilisation dans les crèmes ou comme onguent hémorroïdal n'a pas été approuvée au Canada. Parmi les effets secondaires courants des corticostéroïdes topiques, mentionnons l'atrophie de la peau (peau mince et fragile avec réduction de l'élasticité), les changements des vaisseaux sanguins de la peau (p. ex. télangiectasie en araignée), le changement de la couleur de la peau, les vergetures, l'enflure, la peau sèche, la sensation de brûlure, l'irritation locale, les éruptions cutanées, les rougeurs, les démangeaisons, l'amincissement des cheveux ou la croissance excessive des cheveux, les infections et les réactions allergiques. Les corticostéroïdes topiques absorbés par la peau peuvent causer des effets secondaires dans tout le corps, surtout lorsqu'elle est utilisée sur une grande surface et pendant longtemps. Ce risque est plus élevé chez les enfants, qui peuvent absorber des quantités proportionnellement plus importantes et être plus sensibles aux effets secondaires. Les effets secondaires systémiques peuvent comprendre l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, une vision floue, des battements cardiaques inégaux, de la faiblesse et de l'enflure. L'acétate de prednisolone ne doit pas être utilisé par des personnes allergiques à l'acétate de prednisolone ou à tout ingrédient de la préparation. L'acétate de prednisolone ne doit pas être utilisé chez les enfants et il n'est pas recommandé de l'utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

L'acétonide de triamcinolone est un corticostéroïde d'ordonnance disponible au Canada sous forme de crème topique, d'onguent et de pâte dentaire, et est utilisé pour traiter les maladies inflammatoires. L'utilisation de l'acétonide de triamcinolone sous forme de timbre n'a pas été approuvée au Canada. Parmi les effets secondaires courants des corticostéroïdes topiques, mentionnons l'atrophie de la peau (peau mince et fragile avec réduction de l'élasticité), les changements des vaisseaux sanguins de la peau (p. ex. télangiectasie en araignée), le changement de la couleur de la peau, les vergetures, l'enflure, la peau sèche, la sensation de brûlure, l'irritation locale, les éruptions cutanées, les rougeurs, les démangeaisons, les infections et les réactions allergiques. Les corticostéroïdes topiques absorbés par la peau ou par la bouche peuvent causer des effets secondaires dans tout le corps, surtout lorsqu'elle est utilisée sur une grande surface et pendant longtemps. Ce risque est plus élevé chez les enfants, qui peuvent absorber des quantités proportionnellement plus importantes et être plus sensibles aux effets secondaires. Les effets secondaires systémiques peuvent comprendre l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, une vision floue, des battements cardiaques inégaux, de la faiblesse, de l'enflure, la suppression des glandes surrénales et l'aggravation d'un ulcère de l'estomac. L'acétonide de triamcinolone ne doit pas être utilisé par les personnes allergiques à l'acétate de triamcinolone ou à tout ingrédient de la préparation, les personnes qui ont des infections bactériennes ou fongiques non traitées qui touchent la peau, les personnes qui ont des infections fongiques, virales ou bactériennes de la bouche ou de la gorge, les personnes atteintes de tuberculose, d'ulcères d'estomac ou de diabète sucré, et les personnes atteintes de certaines maladies virales comme l'herpès simplex ou la varicelle. L'utilisation de l'acétonide de triamcinolone comme pâte dentaire doit être interrompue en cas d'irritation locale. L'utilisation de l'acétonide de triamcinolone n'est pas recommandée pendant la grossesse ou l'allaitement.

