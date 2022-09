Produit : Nuceiva (Prabotulinumtoxin A) pour injection contrefait

Produits de santé - Innocuité des produits; Produits non homologués Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ce produit contrefait. Consultez un professionnel de la santé si vous pensez que ce produit a pu vous être administré à cet endroit et que vous vous inquiétez pour votre santé. Signalez tout effet indésirable ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada .

Produits visés

Produit Concentration DIN Lot Date d'expiration Nuceiva (Prabotulinumtoxin A) pour injection contrefait 100 unités/flacon 02480158 121661 2023-04

Problème

Les inspecteurs de Santé Canada ont saisi des médicaments Nuceiva (Prabotulinumtoxin A) contrefaits à un New You Spa situé à Vaughan, en Ontario (60 Winges Road, unité 5). Nuceiva est un médicament d'ordonnance à base de toxine botulique de type A qui est administré par injection pour l'amélioration temporaire des rides du visage chez les adultes âgés de 18 ans et plus.

Santé Canada a eu confirmation auprès d'Evolus Inc, le fabricant de Nuceiva, que les produits saisis sont contrefaits. Le Nuceiva saisi porte le numéro de lot 121661 et la date d'expiration 2023-04. Evolus Inc. a reconnu l'existence d'un lot autorisé portant le même numéro; la date d'expiration de ce lot était 2022-04. De plus, Evolus Inc. a confirmé que :

la boîte contrefaite ne comporte pas les informations relatives au fabricant (Evolus Inc.) et au distributeur (Clarion Medical Technologies Inc.);

le marquage de la boîte contrefaite est vert, alors que celui de la boîte authentique de Nuceiva est blanc;

l'étiquette du flacon ne comporte pas le nom du fabricant; et

le bouchon du flacon est d'une couleur différente; le Nuceiva authentique a un bouchon gris, plutôt que le bouchon vert ou blanc que l'on trouve sur le produit contrefait.

Les médicaments contrefaits sont fabriqués de manière à ressembler aux produits authentiques, mais ils peuvent être différents et poser de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent contenir une dose plus élevée que celle indiquée sur l'étiquette, des contaminants ou des ingrédients dangereux cachés, qui peuvent nuire gravement à la santé. D'autre part, ils peuvent ne pas contenir de médicament du tout. Contrairement aux médicaments homologués et authentiques, les produits contrefaits n'ont pas été évalués par Santé Canada quant à leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La vente de produits de santé contrefaits est illégale au Canada.

La toxine botulique de type A est utilisée à des fins esthétiques pour traiter les rides du visage. Certains produits contenant cette toxine servent aussi à traiter les spasmes musculaires graves dans le cou, les yeux et les pieds, ainsi que les migraines chroniques, l'incontinence urinaire et la transpiration excessive. Les produits à base de toxine botulique de type A homologués ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un spécialiste et seulement si les avantages du traitement sont jugés supérieurs aux risques. Les risques possibles associés à l'injection d'un produit à base de toxine botulique de type A non homologué peuvent varier d'une légère paralysie locale à la mort. Les produits de santé injectables à usage cosmétique non homologués comportent un risque important en raison de la possibilité d'infection et de cicatrisation et peuvent donner des résultats médiocres. La vente de tous les produits administrés par injection au Canada doit être autorisée par Santé Canada.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709