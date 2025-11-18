Produit : Viagra de contrefaçon (comprimés de sildénafil de 100 mg)

Viagra de contrefaçon (comprimés de sildénafil de 100 mg) Problème : Produits de santé - Sécurité des produits, produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits, produits non homologués Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ce produit et éliminez-le de manière sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous vous inquiétez pour votre santé. Achetez vos médicaments sur ordonnance uniquement dans des pharmacies autorisées.

Produit visé

Viagra de contrefaçon, comprimés de sildénafil de 100 mg, date d'expiration 03-2030 (aucun numéro de lot)

Date d'expiration avec un format incorrect imprimée sur la plaquette alvéolée avec une pellicule en aluminium : « EXP 0 32030 ».

Problème

Santé Canada a saisi du Viagra de contrefaçon au Rocky Convenience à Toronto, en Ontario (2466, avenue St. Clair West). Le fabricant de Viagra a confirmé que les produits saisis sont contrefaits.

La vente de produits de santé contrefaits au Canada est illégale. Les médicaments contrefaits sont fabriqués de façon à ressembler aux produits authentiques, mais ils ne sont pas identiques et peuvent poser de graves risques pour la santé. Santé Canada n'en a pas évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité et ils peuvent :

ne pas contenir de médicament du tout;

contenir une dose plus élevée que celle indiquée sur l'étiquette;

contenir des contaminants ou des ingrédients cachés dangereux.

Le produit saisi, tout comme le Viagra authentique, est étiqueté comme contenant du sildénafil, un médicament d'ordonnance. Le sildénafil ne doit être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il ne doit pas être utilisé par les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (p. ex., nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes ayant des problèmes cardiaques sont plus susceptibles de présenter des effets secondaires cardiovasculaires, tels qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, une hypertension artérielle et une arythmie cardiaque. D'autres effets secondaires possibles comprennent les maux de tête, la rougeur au visage, l'indigestion, les étourdissements, les troubles de la vision et la perte auditive.

Le meilleur moyen de s'assurer de l'authenticité d'un médicament sur ordonnance est de l'acheter dans une pharmacie autorisée, sur présentation d'une ordonnance médicale. Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils servent à traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves.

Ce qu'il faut faire :

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]