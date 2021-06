GATINEAU, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra rouvrira à la circulation automobile le 23 juin 2021 et 24 juin 2021 entre les heures de 19 h et 6 h.

La promenade piétonne demeurera ouverte en permanence.