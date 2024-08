Produits : Lotion ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) régulière 0,1 % et douce 0,05%, 60 ml ( METTRE À JOUR )

Lotion ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) régulière 0,1 % et douce 0,05%, 60 ml ( ) Problème : Produits de santé - Qualité du produit

Produits de santé - Qualité du produit Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et que vous avez des problèmes de santé. Retournez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée.

Images

Produits visés

Produit DIN Lot Date

d'expiration Date

Ajouter Lotion régulière ratio-ECTOSONE

(TEVA-ECTOSONE) 0,1 %, 60 ml 00750050 686589 686592 686652 686653 687324 687325 687517 687518 688546 688547 688825 688826 690415 690416 690417 690418 8/31/2024 8/31/2024 9/30/2024 9/30/2024 1/31/2025 1/31/2025 2/28/2025 2/28/2025 9/30/2025 9/30/2025 12/31/2025 12/31/2025 12/31/2026 1/31/2027 1/31/2027 1/31/2027 202408-03 Lotion douce ratio-ECTOSONE

(TEVA-ECTOSONE) 0,05 %, 60 ml 00653209 690516 1/31/2026 2024-08-03 Lotion douce ratio-ECTOSONE

(TEVA-ECTOSONE) 0,05 %, 60 ml 00653209 688519 06/2024 2024-06-28

Problème

MISE À JOUR - Le 3 août 2024 :

Teva Canada Ltd. étend son rappel à tous les lots de la lotion régulière ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,1 % et de la lotion douce ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,05 % après que des tests ont détecté la même impureté, l'aldéhyde d'énol de bétaméthasone, au-dessus de la limite acceptée dans certains lots supplémentaires.

En outre, les produits sont rappelés en raison d'erreurs d'étiquetage, notamment en ce qui concerne les instructions de dosage. Les étiquettes indiquent « une ou deux fois par jour » alors qu'elles devraient indiquer « deux à trois fois par jour ». Le fait de suivre les instructions de dosage incorrectes figurant sur l'étiquette peut diminuer l'efficacité globale du produit dans le soulagement des affections cutanées.

Avis original - 28 juin 2024 : Rappel d'un lot de lotion douce ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,05 % en raison d'une impureté pouvant présenter des risques pour la santé

Teva Canada Ltd. rappelle un lot de lotion douce ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,05 % en bouteilles de 60 ml. Cette mesure fait suite à des tests qui ont permis de détecter une quantité de l'impureté aldéhyde d'énol de bétaméthasone supérieure à la limite acceptée dans le lot concerné. Cette impureté peut se former à la suite d'une modification chimique du médicament au cours du stockage et peut présenter des risques pour la santé, y compris la possibilité de réactions indésirables sur la peau ou ailleurs dans l'organisme, en raison de son absorption par le sang. Le risque peut être plus important chez les enfants, qui peuvent absorber des quantités proportionnellement plus importantes de l'impureté et être plus sensibles aux réactions indésirables.

Le produit est une lotion corticostéroïde délivrée sur ordonnance, utilisée pour soulager l'inflammation de la peau et les démangeaisons causées par des affections cutanées telles que l'eczéma, le psoriasis et la dermatite. Le lot concerné a été distribué dans les pharmacies du Canada entre le 24 novembre 2022 et le 22 mars 2023.

Santé Canada surveille le rappel effectué par l'entreprise et la mise en œuvre des mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que ce problème ne se reproduise.

Ce qu'il faut faire

N'utilisez pas les produits concernés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et que vous avez des problèmes de santé.

Retournez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée.

Communiquez avec Teva Canada Ltd. au numéro sans frais 1-800-268-4129 si vous avez des questions au sujet du rappel.

Signaler à Santé Canada tout effet secondaire lié à un produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]