Produit : Seasonale (comprimés contenant 0,15 mg de lévonorgestrel et 0,03 mg d'éthinylestradiol) (DIN 02296659)

Seasonale (comprimés contenant 0,15 mg de lévonorgestrel et 0,03 mg d'éthinylestradiol) (DIN 02296659) Problème : Produits de santé -- Qualité du produit

Produits de santé -- Qualité du produit Ce qu'il faut faire : Ne sautez pas de dose et n'arrêtez pas de prendre Seasonale. Si votre emballage contient des comprimés placébos (blancs) dans les plaquettes alvéolées du plateau 1 ou 2, ne les prenez pas et retournez le produit à votre pharmacie pour obtenir un remplacement ou un produit alternatif. Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à la pharmacie, prenez le comprimé actif (rose) suivant dans l'ordre indiqué sur l'emballage jusqu'à ce que vous puissiez contacter votre pharmacien et obtenir un remplacement ou un produit alternatif.

Produits visés

Produit DIN Lot Date de

péremption Seasonale (comprimés contenant 0,15 mg de

lévonorgestrel et 0,03 mg d'éthinylestradiol) 02296659 100059661 100069150 31-Jan-2026 30-Sep-2026

Problème

Teva Canada ltée procède au rappel de deux lots de contraceptifs oraux Seasonale sur ordonnance après avoir reçu une plainte signalant qu'un emballage contenait une rangée supplémentaire de comprimés de placébos (blancs) là où il ne devrait pas y en avoir. La prise de comprimés placébos plutôt que de comprimés actifs peut réduire l'efficacité du produit et entrainer une grossesse imprévue.

Comme le montre la photo 1, les comprimés Seasonale sont présentés dans des distributeurs contenant une provision de 13 semaines (91 jours) divisés en trois plaquettes alvéolées, et chacune se trouve dans un plateau :

Les plateaux 1 et 2 ont chacun une plaquette alvéolée contenant 28 comprimés actifs (roses).

Le plateau 3 contient une plaquette alvéolée de 35 comprimés : 28 comprimés actifs (roses) et 7 comprimés placébos (blancs).

La photo 2 montre également trois plaquettes alvéolées, mais le plateau 2 (plaquette alvéolée du milieu) contient une rangée supplémentaire de comprimés placébos (blancs) où il ne devrait pas y en avoir.

À moins d'indications contraires de votre médecin, Seasonale doit être pris tous les jours afin de prévenir une grossesse. Il importe de prendre les comprimés dans le bon ordre, conformément aux instructions fournies avec le produit. Prendre un comprimé placébo (blanc) en ne suivant pas l'ordre indiqué pourrait entrainer une grossesse imprévue et d'autres effets secondaires, notamment des pertes et des saignements irréguliers.

Santé Canada suit de près le rappel et l'enquête du fabricant, notamment la mise en œuvre des mesures correctives et préventives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le Ministère informera le public si d'autres risques pour la santé sont constatés.

Ce que vous devriez faire

N'arrêtez pas de prendre Seasonale. Prenez tous les comprimés actifs (roses) jusqu'à la dernière rangée du plateau 3 (qui contient les comprimés placébos [blancs]).

Vérifiez votre emballage. S'il contient des comprimés placébos (blancs) dans les plaquettes alvéolées du plateau 1 ou 2, ne les prenez pas et retournez le produit à votre pharmacie pour obtenir un remplacement ou un produit alternatif.

Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à la pharmacie, prenez le comprimé actif (rose) suivant dans l'ordre indiqué sur l'emballage jusqu'à ce que vous puissiez contacter votre pharmacien et obtenir un remplacement ou un produit alternatif.

Si vous ne savez pas si votre emballage contient les bons comprimés, parlez à votre pharmacien.

Si vous avez pris un comprimé placébo (blanc) plutôt qu'un comprimé actif (rose) des plateaux 1 ou 2, ou en cas de doute, vous devriez également recourir à une autre méthode contraceptive non hormonale (comme des condoms) et consulter votre professionnel de la santé.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez d'autres questions ou préoccupations au sujet de votre produit contraceptif.

Communiquez avec Teva Canada Ltée en composant sans frais le 1-800-268-4127, option 3, ou par courriel à [email protected] si vous avez des questions au sujet de ce rappel.

si vous avez des questions au sujet de ce rappel. Signalez tout effet secondaire ou plainte liée à un produit de santé à Santé Canada.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes des médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]