Le financement sera accordé en priorité aux besoins communautaires urgents

FREDERICTON, NB, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 2,8 millions de dollars provenant du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) afin d'appuyer quatre projets dans le Canada atlantique.

Ces investissements soutiendront directement les communautés de Fredericton et Miramichi, au Nouveau-Brunswick, d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, et de St. John's, à Terre-Neuve.

Le FUT s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le gouvernement du Canada pour épauler les collectivités en vue d'intervenir rapidement aux besoins urgents engendrés par la crise des surdoses qui touche les municipalités et les communautés autochtones, inuites et métisses. Le fonds appuie une gamme d'interventions urgentes qui visent à développer les capacités locales en vue de venir en aide aux populations les plus touchées.

La ministre Michel a insisté sur un projet ambulant de sensibilisation mené par la ville de Fredericton et la Société John Howard. Ce projet intensifiera les efforts de sensibilisation à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en proposant des services de nuit conçus pour aider les populations vulnérables en leur assurant des fournitures, du transport vers des services essentiels, de la naloxone, de l'aide en cas de surdose et des alertes météorologiques tout au long de l'année.

Citations

« Des communautés dans chaque coin du pays ont imploré l'aide, et grâce au Fonds d'urgence pour le traitement, nous intervenons. Ce financement permettra d'apporter de l'aide immédiate là où elle est nécessaire. Nous prendrons tous les moyens pour aiguiller les gens vers des soins, relever les défis locaux urgents et assurer la sécurité de nos communautés. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les familles et les communautés continuent de ressentir les répercussions dévastatrices de la crise du fentanyl. Ce financement améliorera l'accès aux services de réduction des méfaits, aux services de santé et aux programmes communautaires qui sauvent des vies pour ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à une collaboration soutenue, nous pouvons continuer à élaborer une approche compatissante et fondée sur des données probantes qui protège des vies et favorise le rétablissement. »

David Myles

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature)

« Ce projet, dirigé par la Société John Howard et soutenu par la ville de Fredericton, constitue une étape déterminante dans la réponse à un besoin crucial mis en lumière dans le rapport de notre groupe de travail sur la sécurité communautaire. En ajoutant une unité mobile d'intervention de nuit, nous veillons à ce que les résidents vulnérables reçoivent l'aide nécessaire au moment où ils en ont le plus besoin. Ce partenariat témoigne de notre engagement à faire de Fredericton une ville plus sûre et plus solidaire pour tous. »

Kate Rogers

Mairesse de la Ville de Fredericton

« Cette initiative représente une avancée majeure dans notre engagement à offrir un soutien complet, jour et nuit, aux personnes dans le besoin. En assurant une présence de proximité même la nuit, nous veillons à ce que personne ne soit privé d'accès aux services essentiels, quelle que soit l'heure. Ces nouveaux services d'intervention de nuit fonctionneront en étroite coordination avec les programmes de jour existants, créant ainsi un système de soutien continu et réactif qui privilégie la sécurité, l'accès aux services et les soins communautaires. Nous sommes fiers de collaborer avec le service de police et le service d'incendie de Fredericton dans le cadre de cette initiative, et nous remercions tous les travailleurs de première ligne et les partenaires communautaires qui rendent ce travail essentiel possible. »

John Barrow

Directeur général, Société John Howard de Fredericton

Faits en bref

Le budget de 2024 prévoit 150 millions de dollars sur trois ans pour un FUT alloué aux municipalités et aux communautés autochtones pour leur permettre d'intervenir rapidement à la crise de surdose.

Suivant l'appel à propositions 2024 du FUT, plus de 100,5 millions de dollars sont alloués à 102 projets. Les projets seront divulgués lorsque les accords auront été conclus.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Ressources : Emilie Gauduchon, Conseillère principale en communications et en enjeux, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes du public, 613-957-2991, 1-866-225-0709