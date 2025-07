FREDERICTON, NB, le 18 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante concernant la lutte contre la consommation de substances et la crise des surdoses dans la région de l'Atlantique. Elle sera accompagnée de David Myles, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) et député de Fredericton-Oromocto.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

À l'issue de la conférence de presse, les médias seront invités à une séance photo devant la camionnette de sensibilisation nocturne.

Date

21 juillet 2025

Heure

11 H (HA)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Hôtel de ville de Fredericton

Salle du Conseil, 2e étage

397, rue Queen

Fredericton (N.-B.)

E3B-1B5

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67701223285

Code d'accès : 250721

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

Renseignements aux médias : Emilie Gauduchon, Conseillère principale en communications et en enjeux, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]