OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ -

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendra une conférence de presse sur le plan du Canada visant à mettre en place un système de santé plus moderne et connecté numériquement afin d'améliorer les soins.

Une séance d'information technique virtuelle pour les médias sera organisée avec des représentants du gouvernement du Canada avant la conférence de presse.

Date

4 février 2026

Heure

Séance d'info. technique: 11 h (HE)

Mêlée de presse : 15 h 45 (HE)

Lieu

Séance d'information technique virtuelle pour les médias

La séance d'information technique se tiendra sur Zoom et ne servira qu'à fournir des informations générales (pas pour attribution). Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro d'appel local :

613-209-3054

Mot de passe pour les participants : 465756

Mêlée de presse

Chambre des communes

Foyer de l'édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario)

Twitter : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected] ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]