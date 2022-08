OTTAWA, ON, le 27 août 2022 /CNW/ -

Résumé

Jamp-Atorvastatin Calcium Comprimés 10 mg (Groupe CNW/Santé Canada) Jamp-Atorvastatin Calcium Comprimés 40 mg (Groupe CNW/Santé Canada)

Produit : Jamp-Atorvastatin Calcium, certains flacons pourraient être étiquetés comme contenant des comprimés de 10 mg (DIN 02504197), alors qu'ils contiennent des comprimés de 40 mg

Jamp-Atorvastatin Calcium, certains flacons pourraient être étiquetés comme contenant des comprimés de 10 mg (DIN 02504197), alors qu'ils contiennent des comprimés de 40 mg Enjeu : Produits de santé - dosage

Produits de santé - étiquetage

Produits de santé - dosage Produits de santé - étiquetage Ce qu'il faut faire : Vérifiez votre flacon de comprimés de 10 mg de Jamp-Atorvastatin Calcium pour vous assurer qu'il contient bien des comprimés de 10 mg et non de 40 mg. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec votre pharmacien pour vérifier si votre flacon contient les bons comprimés. Si vous constatez que les comprimés ne sont pas les bons, cessez de prendre le médicament et communiquez immédiatement avec votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement. Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez des effets indésirables graves, comme des douleurs ou une faiblesse musculaire.

Photos

Produits touchés

Produit Société DIN Lot Date d'expiration Jamp-Atorvastatin Calcium Comprimés 10 mg Jamp Pharma Corporation 02504197 D10776B 06/2023 Jamp-Atorvastatin Calcium Comprimés 40 mg Jamp Pharma Corporation 02504219 D10776B 06/2023

Enjeu

Jamp Pharma Corporation rappelle un lot (D10776B) de Jamp-Atorvastatin Calcium, après que l'on ait constaté qu'un flacon étiqueté comme contenant des comprimés de 10 mg de Jamp-Atorvastatin Calcium contenait en réalité des comprimés de 40 mg de Jamp-Atorvastatin Calcium.

Il est possible que les pharmaciens ne remarquent pas cette erreur et qu'ils remballent et distribuent accidentellement aux patients des flacons étiquetés comme étant des comprimés d'atorvastatine calcique de 10 mg (DIN 02504197), mais contenant par erreur des comprimés d'atorvastatine calcique de 40 mg.

Les produits du lot concerné ont été vendus aux pharmacies entre mai 2022 et août 2022.

Les comprimés d'atorvastatine calcique de 10 mg et de 40 mg sont des comprimés blancs et ovales d'apparence similaire; toutefois, les comprimés de 10 mg portent la mention « 10 » sur un côté, tandis que les comprimés de 40 mg portent la mention « 40 » sur un côté.

L'atorvastatine calcique est un médicament d'ordonnance de la catégorie des statines utilisé pour réduire le taux de cholestérol et d'autres graisses dans le sang et pour prévenir les maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques.

La prise d'une trop grande quantité d'atorvastatine calcique ou d'une quantité supérieure à celle prescrite pendant une longue période (c.-à-d. la prise de 40 mg d'atorvastatine calcique au lieu de 10 mg d'atorvastatine calcique) peut augmenter le risque d'effets indésirables graves, y compris des douleurs ou une faiblesse musculaires (c.-à-d. la rhabdomyolyse, un effet indésirable rare mais grave associé aux statines).

Le ministère surveille le rappel de la société et informera le public dans l'éventualité où de nouveaux risques pour la santé étaient découverts.

Ce qu'il faut faire

Vérifiez votre flacon de Jamp-Atorvastatin Calcium, comprimés de 10 mg, pour vous assurer qu'il contient bien des comprimés de 10 mg et non de 40 mg. Les comprimés d'atorvastatine calcique de 10 mg sont des comprimés pelliculés de couleur blanche à blanc cassé, de forme ovale, portant l'inscription « 10 » d'un côté et « AT » de l'autre. Les comprimés d'atorvastatine calcique de 40 mg sont des comprimés pelliculés de couleur blanche à blanc cassé, de forme ovale, portant l'inscription « 40 » d'un côté et « AT » de l'autre.

Si vous n'êtes pas certains, communiquez avec votre pharmacien pour vérifier si votre flacon de Jamp-Atorvastatin Calcium contient les bons comprimés.

Si vous constatez que les comprimés ne sont pas les bons, cessez de prendre le médicament et communiquez immédiatement avec votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement. Rapportez le produit à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez des effets indésirables graves en raison de l'atorvastatine calcique, comme des douleurs ou une faiblesse musculaire.

Communiquez avec Jamp Pharma Corporation en composant le numéro sans frais 1-866-399-9091, poste 501, ou par courriel à l'adresse : [email protected] , si vous avez des questions sur ce rappel.

, si vous avez des questions sur ce rappel. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Renseignements pour les professionnels de la santé :

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les flacons étiquetés comme contenant des comprimés de 10 mg de Jamp-Atorvastatin Calcium avant de les délivrer pour s'assurer qu'ils contiennent les bons comprimés.

Signalez tout emballage inhabituel à l'entreprise et à Santé Canada.

Type d'alerte/de rappel : avis public

Catégorie : Produits de santé - médicaments

Publié par : Santé Canada

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709