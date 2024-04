Produit : comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR

Produits de santé - contamination Produits de santé - sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Vérifiez votre flacon ou celui de votre enfant pour vous assurer que les comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR verts ne présentent pas de taches de couleur brune ou ambrée. Si vous détectez des taches, ou si vous n'êtes pas sûr, retournez le flacon à votre pharmacie pour obtenir un remplacement. Parlez à un professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre santé.

Produits visés

Produit DIN Lot Expiration Comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR 02523582 GEF2013 2024-NOV

Problème

Jamp Pharma Corporation rappelle un lot de comprimés de 4 mg de guanfacine à libération prolongée (Guanfacine XR) de 4 mg, car certains comprimés peuvent avoir été contaminés par des corps étrangers au cours de la fabrication. La matière étrangère crée des taches de couleur brune ou ambrée sur le comprimé. Elle est composée d'une combinaison de cellulose, d'huile lubrifiante, de calcium ou d'oxyde de fer. Ces substances ne devraient pas présenter de risques graves pour la santé; cependant, il est recommandé de remplacer le médicament si vous détectez des taches.

JAMP Guanfacine XR est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans. Le comprimé de 4 mg est vert, de forme ovale, avec les inscriptions « GNF » sur un côté et « 4MG » sur l'autre.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont déterminés.

Ce qu'il faut faire

Vérifiez votre flacon ou celui de votre enfant pour vous assurer que les comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR verts ne présentent pas de taches de couleur brune ou ambrée. Si vous détectez des taches, ou si vous n'êtes pas sûr, retournez le flacon à votre pharmacie pour obtenir un remplacement.

Parlez à un professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre santé.

Communiquez avec la JAMP Pharma Corporation en appelant le 450-449-4326 (option 3) ou le 1-866-399-9091 (option 3), ou par courriel à [email protected] si vous avez des questions au sujet de ce rappel.

si vous avez des questions au sujet de ce rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié au produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

Renseignements supplémentaires pour les professionnels de la santé :

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les flacons de comprimés de 4 mg de JAMP Guanfacine XR avant de les distribuer et signaler tout comprimé inhabituel ou tout autre problème à l'entreprise et à Santé Canada .

