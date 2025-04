OTTAWA, ON, le 8 avril 2025 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

Hydro-Québec propose d'augmenter la puissance de la centrale hydroélectrique de la Sainte-Marguerite-3 située près de Sept-Îles, au Québec. Pour ce projet, le promoteur propose d'installer un troisième groupe turbine-alternateur, ainsi que construire une conduite forcée souterraine dans la centrale existante. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'AEIC de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur. À la suite de la réponse du promoteur à ce sommaire de questions, l'AEIC déterminera si une évaluation d'impact est requise.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89403). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre.

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 26 avril 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected].

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à participer à l'une des séances d'information virtuelles pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Français : le 16 avril 2025 de 13 h à 14 h 30 HE

le 16 avril 2025 de 13 h à 14 h 30 HE Anglais : le 17 avril 2025 de 13 h à 14 h 30 HE

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquez sur « Séances d'information ». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Quel est le projet proposé?

Hydro-Québec propose d'augmenter la puissance de la centrale hydroélectrique de la Sainte-Marguerite-3, sur la rivière Sainte-Marguerite près de Sept-Îles, au Québec. Tel qu'il est proposé, le promoteur propose l'installation d'un troisième groupe turbine-alternateur dans la centrale existante à l'emplacement prévu à cette fin, ainsi que la construction d'une conduite forcée souterraine de 300 mètres reliant la galerie d'amenée au futur groupe turbine-alternateur. Le projet permettrait d'augmenter la puissance de la centrale existante d'au moins 440 mégawatts, pour un total de 1 322 mégawatts.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected]