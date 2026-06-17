Avis public - Projet de Pôle de traitement 15-Mile - Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet et possibilité d'aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 17 juin 2026 /CNW/ - 15-Mile Minerals and Renewables Ltd propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la remise en état de trois mines d'or à ciel ouvert, situées de 85 à 145 kilomètres au nord-est d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Tel qu'il est proposé, le projet de pôle de traitement 15-Mile comprendrait le site de la mine 15-Mile, le site de la mine Old Austen et le site de la mine Old Mitchell. Le site de la mine 15-Mile inclurait quatre puits à ciel ouvert et une usine de traitement de minerai. Les sites des mines Old Austen et Old Mitchell comprendraient chacun un puits à ciel ouvert et des infrastructures de transport des matériaux extraits vers le site de la mine 15-Mile aux fins de traitement. La capacité totale de production et de traitement de minerai du projet serait d'environ 8 220 tonnes par jour pendant la durée de vie de la mine, soit environ 11 ans.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des observations sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente susceptible d'aider à la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer un sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90533) pour :

Soumettre des commentaires en ligne ( Date limite pour présenter des commentaires : 23 h 59, le 7 juillet 2026 );

); Vous renseigner sur les possibilités d'obtenir de l'aide financière pour soutenir votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation et présenter une demande ( date limite de dépôt des demandes : le 17 juillet 2026 );

); En savoir plus sur les prochaines séances d'information virtuelles qui auront lieu les 23 et 24 juin 2026. Vous êtes invités à assister à ces séances pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation et la manière de formuler des commentaires; et,

S'abonner pour recevoir des notifications relatives au projet.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le bias de son Programme d'aide financière aux participants. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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