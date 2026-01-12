OTTAWA, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Ontario Power Generation Inc. propose la construction d'une nouvelle centrale nucléaire dans la municipalité de Port Hope, en Ontario. Tel que proposé, le projet de nouvelle centrale nucléaire à Wesleyville (le projet) fournirait jusqu'à 10 000 mégawatts de nouvelle capacité de production d'électricité d'origine nucléaire et fonctionnerait pendant 78 ans. Plusieurs technologies de réacteurs nucléaires seront envisagées pour le projet.

Ce projet fait l'objet d'une évaluation intégrée pour satisfaire aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) collaborent à la réalisation de l'évaluation intégrée en vue d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Comment puis-je participer?

Nous sollicitons vos commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Les commentaires devraient être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones portant sur le site ou l'environnement environnant, ou fournir toute autre information pertinente pouvant appuyer la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus appuieront l'AEIC et la CCSN dans la préparation d'un sommaire des questions envoyé au promoteur et aideront à déterminer comment l'évaluation intégrée globale sera réalisée.

Consultez la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89802) afin :

de présenter vos commentaires en ligne ( date limite de présentation : le 11 février 2026 à 23 h 59 );

); d'en apprendre plus sur l'aide financière offerte aux participants et de faire une demande afin d'appuyer votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation ( date limite de présentation des demandes : le 11 février 2026 );

); d'en apprendre plus sur les prochaines séances d'information les 27 et 29 janvier (virtuelles) et les 24 janvier (libre séance en personne). Inscrivez-vous à l'une de ces séances pour en apprendre plus sur le projet, le processus d'évaluation et comment commenter; et,

de vous inscrire pour recevoir des notifications du Registre.

Des copies imprimées du résumé de la description initiale du projet peuvent également être consultés aux endroits suivants :

H֧ôtel de ville de Port Hope, 56, rue Queen, Port Hope (Ontario)

Bibliothèque de Port Hope - succursale Mary J. Benson, 31, rue Queen, Port Hope (Ontario)

Centre de découverte nucléaire d'Ontario Power Generation, 10, rue Toronto, Port Hope (Ontario)

Siège du comté de Northumberland, 555, chemin Courthouse, Cobourg (Ontario)

H֧ôtel de ville de Cobourg, 55, rue King Ouest, Cobourg (Ontario)

Bibliothèque publique de Cobourg, 200, rue Ontario, Cobourg (Ontario)

Bibliothèque publique de Cobourg - succursale Bewdley (Alice D. Behan), 7060, rue Lake, Bewdley (Ontario)

Bibliothèque de Bowmanville, 163, rue Church, Bowmanville (Ontario)

Bibliothèque de Newcastle, 150, avenue King Est, Newcastle (Ontario)

Bibliothèques publiques d'Oshawa - succursale centre Delpark Homes, 1661, chemin Harmony Nord, Oshawa (Ontario)

Bibliothèques publiques d'Oshawa - succursale McLaughlin, 65, Debwewin Miikan, Oshawa (Ontario)

Les participants qui ont des questions au sujet de l'évaluation ou qui souhaitent fournir des commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par écrit à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

Agence d'évaluation d'impact du Canada

(Loi sur l'évaluation d'impact)

canada.ca/aeic

Commission canadienne de sûreté nucléaire

(Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires)

https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra/

