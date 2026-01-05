OTTAWA, ON, le 5 janv. 2026 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires propose un nouveau dépôt de déchets nucléaires près de la ville d'Ignace, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet permettrait la gestion à long terme d'un maximum de 5.9 millions de grappes de combustible nucléaire irradié et fonctionnerait pendant environ 160 ans.

Ce projet fait l'objet d'une évaluation intégrée pour satisfaire aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) collaborent à la réalisation de l'évaluation intégrée en vue d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Comment puis-je participer?

Nous sollicitons vos commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Les commentaires devraient être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones portant sur le site ou du milieu environnant, ou fournir tout autre information pertinente pouvant appuyer la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus appuieront l'AEIC et la CCSN dans la préparation d'un sommaire des questions envoyé au promoteur et aideront à déterminer comment l'évaluation intégrée globale sera réalisée.

Visitez la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 88774) afin :

de présenter vos commentaires en ligne ( date limite de présentation : le 4 février 2026 à 23 h 29 );

); d'en apprendre plus sur l'aide financière offerte aux participants et de faire une demande afin d'appuyer votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation ( date limite de présentation des demandes : le 4 février 2026 );

); d'en apprendre plus sur les prochaines séances d'information les 8 et 14 janvier (virtuelles). Inscrivez-vous à l'une de ces séances pour en apprendre plus sur le projet, le processus d'évaluation et comment commenter; et,

de vous inscrire pour recevoir des notifications.

Des exemplaires imprimés du résumé de la description initiale du projet peuvent également être consultés aux endroits suivants :

Bureau municipal du Canton D'Ignace, 34, rue Main (route 17), Ignace (Ontario)

Bibliothèque publique d'Ignace, 36, rue Main (route 17), Ignace (Ontario)

H֧ôtel de ville de Dryden, 30, avenue Van Horne, Dryden (Ontario)

Bibliothèque publique de Dryden, 36, avenue Van Horne, Dryden (Ontario)

Centre d'amitié autochtone de Dryden, 74, rue Queen, Dryden (Ontario)

Les participants qui ont des questions au sujet de l'évaluation ou qui souhaitent fournir des commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par écrit à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

Agence d'évaluation d'impact du Canada

(Loi sur l'évaluation d'impact)

canada.ca/aeic

X : @AEIC_IAAC / #nucléaire

Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada

LinkedIn : Impact Assessment Agency of Canada / Agence d'évaluation d'impact du Canada

Commission canadienne de sûreté nucléaire

(Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires)

www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra

X : @CCSN_CNSC

Facebook : Commission canadienne de sûreté nucléaire

LinkedIn : Canadian Nuclear Safety Commission - Commission canadienne de sûreté nucléaire

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Relations avec les médias : [email protected]; Relations avec les médias : [email protected]