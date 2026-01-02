OTTAWA, ON, le 2 janv. 2026 /CNW/ - Cree Ative Datacenter Corps., commandité propose le développement d'une nouvelle installation de production d'énergie alimentée au gaz naturel, située à environ 40 kilomètres au nord-est de Peace River, en Alberta. Tel que proposé, le projet aurait une capacité de production d'électricité de 650 mégawatts pour alimenter un nouveau centre de données. La conception du projet prévoit deux étapes : une technologie de turbine à gaz naturel à cycle simple serait d'abord utilisée, puis elle serait plus tard convertie en technologie de turbine à gaz naturel à cycle combiné. L'exploitation du projet devrait durer 30 ans.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones portant sur le site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente pouvant appuyer la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus appuieront l'AEIC dans la préparation d'un sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Consultez la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90036) afin :

de présenter vos commentaires en ligne ( date limite de présentation : le 22 janvier 2026 à 23 h 59 );

); d'en apprendre plus sur l'aide financière offerte aux participants et de faire une demande afin d'appuyer votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation ( date limite de présentation des demandes : le 2 février 2026 );

); d'en apprendre plus sur la séance d'information virtuelle le 14 janvier. Inscrivez-vous à la séance pour en apprendre plus sur le projet, le processus d'évaluation et comment commenter; et,

de vous inscrire pour recevoir des notifications.

Les participants qui ont des questions au sujet de l'évaluation ou qui souhaitent fournir des commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par écrit à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

