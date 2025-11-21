Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet

Que se passe-t-il?

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG) propose le projet d'agrandissement des installations portuaires de Matane, au Québec. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Ces commentaires permettront à l'AEIC de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90008). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 10 décembre à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais engagés dans le cadre de leur participation à cette première période de consultation publique.

Quel est le projet proposé?

La SPBSG propose l'agrandissement des installations portuaires de Matane, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait la construction d'un nouveau quai commercial, la reconstruction et le prolongement du quai commercial existant, des activités de dragage et l'ajout d'une aire d'entreposage. Le projet permettrait d'ajouter deux nouveaux postes d'accostage, dont un conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 tonnes de port en lourd.

