OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) tient une période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision pour le projet aurifère Lynn Lake, au Manitoba.

Pourquoi l'AEIC tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque l'évaluation du projet a été terminée en 2023, le projet a été assujetti à des conditions juridiquement contraignantes que le promoteur, Alamos Gold Inc., doit respecter pendant toute la durée du projet, notamment en informant l'AEIC de toute modification proposée.

Le promoteur propose des modifications à la zone d'aménagement du projet et à l'empreinte de composantes, y compris l'ajout d'une nouvelle mine satellite. Il souhaite aussi augmenter la production totale de minerai et prolonger la durée de vie de la mine pour accommoder la prolongation de l'exploitation de l'usine de traitement. La conclusion actuelle de l'analyse de l'AEIC est que ces modifications n'entraîneraient pas d'effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale au-delà de ceux déjà indiqués dans le rapport d'évaluation environnementale. L'AEIC propose donc de modifier la déclaration de décision en fonction des modifications au projet.

Comment puis-je participer?

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner l'analyse provisoire des modifications proposées, qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision. Veuillez noter que cette période de consultation porte strictement sur l'analyse des modifications proposées au projet et aux modifications connexes à la déclaration de décision -- il n'est pas possible de modifier la décision elle-même.

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 15 novembre 2025 à 23 h 59. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet.

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80140). La version provisoire du rapport d'analyse de l'AEIC et la soumission du promoteur au sujet des modifications proposées au projet sont également affichées sur le Registre.

Pour en savoir plus sur l'étape post-décisionnelle, veuillez consulter le site Web de l'AEIC à canada.ca/aeic.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].