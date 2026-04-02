KINGSTON, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le calendrier d'ouverture de 2026 du canal de navigation maritime au pont-jetée LaSalle a été approuvé par Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Par conséquent, le pont-jetée LaSalle sera entièrement fermé aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons afin de permettre l'ouverture temporaire du canal de navigation maritime principal pendant les périodes suivantes :

le dimanche 19 avril, de 6 h à 20 h

le dimanche 3 mai, de 6 h à 20 h

le dimanche 17 mai, de 6 h à 20 h

le dimanche 31 mai, de 6 h à 20 h

le dimanche 7 juin, de 6 h à 22 h

le dimanche 14 juin, de 6 h à 22 h

le dimanche 21 juin, de 6 h à 22 h

le dimanche 28 juin, de 6 h à 22 h

le mercredi 1er juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 5 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 12 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 19 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 26 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 2 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 9 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 16 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 23 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 30 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 6 septembre, de 6 h à 22 h

le dimanche 20 septembre, de 6 h à 20 h

le dimanche 4 octobre, de 6 h à 20 h

le mardi 13 octobre, de 6 h à 20 h

le dimanche 18 octobre, de 6 h à 20 h

le dimanche 1er novembre, de 6 h à 20 h

le dimanche 15 novembre, de 6 h à 20 h

Durant ces périodes, le démontage du pont modulaire commencera à 6 h, et le canal de navigation maritime principal devrait être ouvert à la navigation au plus tard à 9 h.

Pendant les mois d'été, du 7 juin au 6 septembre, le canal de navigation maritime principal sera fermé à 19 h pour permettre la réinstallation du pont, et le pont-jetée devrait rouvrir aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons au plus tard à 22 h.

En raison des heures de clarté réduites, du 19 avril au 31 mai, puis du 20 septembre au 15 novembre, le canal de navigation maritime principal sera fermé à 17 h pour la réinstallation du pont, et le pont-jetée devrait rouvrir aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons au plus tard à 20 h.

Le calendrier approuvé par Transports Canada est affiché sur la page du pont-jetée LaSalle de SPAC.

Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et notre compte X (Twitter) pour obtenir des mises à jour, ainsi que la page du pont-jetée LaSalle pour tout changement d'horaire en dehors des heures normales.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)