Produit : Produits non autorisés qui, selon l'étiquette, contiennent de la mifépristone et du misoprostol (communément appelés « pilule abortive »), et contraceptif d'urgence non autorisé qui, selon l'étiquette, contient du lévonorgestrel (communément appelé « pilule du lendemain »).

Produits de santé - sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'achetez pas et n'utilisez pas de produits de santé non autorisés provenant des sites Web du « Dr Pooja ». N'achetez que des médicaments délivrés sur ordonnance par des pharmacies agréées. Si vous avez pris des produits non autorisés contenant de la mifépristone et du misoprostol, consultez immédiatement un médecin. Si vous avez pris des contraceptifs d'urgence non autorisés contenant du lévonorgestrel, consultez votre médecin. Vous trouverez ci-dessous des conseils supplémentaires pour chaque produit, car les risques et les recommandations sont propres à chacun d'entre eux.

Médicaments sur ordonnance non autorisés contenant de la mifépristone et du misoprostol, pour l'avortement médical

Médicaments en vente libre non autorisés contenant du lévonorgestrel, pour la contraception d'urgence

Santé Canada met en garde les consommateurs contre l'achat de produits de santé non autorisés pour interrompre ou prévenir une grossesse, car ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Santé Canada a pris connaissance de deux sites Web du « Dr Pooja » (https://www.drpoojaclinic.ca/ et http://drpoojacliniccynaecologist.com/) qui vendent des médicaments sur ordonnance non autorisés pour l'avortement médical, dont l'étiquette indique qu'ils contiennent de la mifépristone et du misoprostol, et des médicaments en vente libre non autorisés pour la contraception d'urgence, dont l'étiquette indique qu'ils contiennent du lévonorgestrel.

La vente de produits de santé non autorisés au Canada est illégale. Santé Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à cette activité. Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter divers risques graves pour la santé. Par exemple, ils peuvent être inefficaces, périmés ou mal étiquetés, faire l'objet de rappels ou être des versions contrefaites de produits autorisés. Les médicaments non autorisés peuvent ne contenir aucun ingrédient actif ou contenir de mauvais ingrédients ou des additifs dangereux tels que des médicaments sur ordonnance non mentionnés sur l'étiquette.

Santé Canada a exigé l'arrêt de la vente de ces produits de santé non autorisés en ligne et s'efforce de faire fermer les sites Web en question. Santé Canada prendra les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.

N'achetez pas et n'utilisez pas de produits de santé non autorisés provenant des sites Web du « Dr Pooja » .

. Si vous avez consommé des produits non autorisés qui, selon l'étiquette, contiennent de la mifépristone et du misoprostol et qui proviennent de ces sites Web, consultez immédiatement un médecin pour faire évaluer votre état de santé et recevoir des soins médicaux appropriés.

Apportez les médicaments non autorisés à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de façon appropriée.

Achetez des médicaments sur ordonnance uniquement auprès de pharmacies agréées.

Évitez d'acheter des produits de santé sur des sites Web douteux ou non fiables. Soyez conscient des risques liés à l'achat de produits de santé en ligne.

Lisez les étiquettes des produits pour vérifier que leur vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits de santé autorisés portent un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) composé de huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été autorisée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

Médicaments sur ordonnance non autorisés qui, selon l'étiquette, contiennent de la mifépristone et du misoprostol : La mifépristone et le misoprostol sont des ingrédients de médicaments sur ordonnance à prendre l'un après l'autre pour l'interruption médicale d'une grossesse. Pour des raisons de sécurité, les personnes qui prennent ces médicaments doivent être sous surveillance médicale étroite et doivent recevoir des conseils et des soins. L'utilisation de la mifépristone et du misoprostol ne convient pas pour interrompre toutes les grossesses. Par exemple, ces médicaments ne doivent pas être utilisés par les personnes enceintes de plus de neuf semaines (63 jours), qui ont une grossesse extra-utérine (grossesse ectopique), qui portent un dispositif de contraception intra-utérin, qui ont des troubles de la coagulation ou qui suivent un traitement par anticoagulants, qui suivent une corticothérapie à long terme, qui ont un asthme non contrôlé ou qui sont allergiques à la mifépristone ou au misoprostol.

Il existe au Canada une combinaison autorisée de mifépristone et de misoprostol, vendue sous le nom de Mifegymiso. Santé Canada a mis en place plusieurs mesures de protection pour garantir son utilisation sûre et efficace, notamment l'accès à des soins médicaux d'urgence et à des soins de suivi prévus. Les personnes qui prennent des médicaments non autorisés sans surveillance médicale appropriée courent un risque accru d'infection grave (pouvant être mortelle), de saignements abondants et prolongés, de réactions cutanées graves et de malformations congénitales (si la grossesse n'est pas interrompue avec succès).

Contraceptifs d'urgence non autorisés qui, selon l'étiquette, contiennent du lévonorgestrel : Le lévonorgestrel est un médicament en vente libre utilisé comme contraceptif d'urgence pour prévenir une grossesse dans les 72 heures suivant un échec connu ou soupçonné de la contraception ou un rapport sexuel non protégé, lorsqu'il est vendu sous forme de dose orale à ingrédient unique dont la concentration n'excède pas 1,5 milligramme. Les contraceptifs d'urgence non autorisés qui, selon l'étiquette, contiennent du lévonorgestrel peuvent être inefficaces et ne pas prévenir la grossesse. Les personnes allergiques au lévonorgestrel et celles qui sont enceintes ou qui pensent l'être ne doivent pas prendre ce médicament. Pour les personnes présentant des saignements vaginaux anormaux non diagnostiqués, un test de grossesse doit être effectué avant de prendre du lévonorgestrel. En tant que contraceptif d'urgence, le lévonorgestrel ne provoque pas d'avortement et ne doit pas être pris par des personnes enceintes, car il ne sera pas efficace. Il existe des produits autorisés de contraception d'urgence contenant du lévonorgestrel au Canada.

