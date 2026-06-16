Avis public - Les caissons hyperbares à parois souples non homologués peuvent présenter de graves risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ -

Résumé

Produit : Caissons hyperbares à parois souples non homologués

Problème : Instrument médical non homologué

Ce que vous devriez faire : N'utilisez pas les caissons hyperbares à parois souples

Problème

Santé Canada a reçu plusieurs plaintes concernant l'utilisation de caissons hyperbares à parois souples non homologués et ceux-ci sont de plus en plus présents dans des centres de bien-être au Canada. Les caissons hyperbares à parois souples sont réglementés en tant qu'instruments médicaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les instruments médicaux. Ces appareils ne sont pas homologués, peuvent être inefficaces pour les usages pour lesquels ils sont annoncés et peuvent présenter de graves risques pour la santé des utilisateurs et des personnes se trouvant à proximité, dont la mort.

Les caissons hyperbares à parois souples peuvent prendre feu, en particulier lorsqu'ils sont utilisés avec un appareil de concentration d'oxygène. Ils peuvent provoquer la suffocation des utilisateurs, propager des maladies infectieuses entre les utilisateurs, causer des lésions aux oreilles, aux yeux, aux sinus, aux poumons et aux dents, et modifier le taux de glycémie.

À ce jour, Santé Canada n'a autorisé la vente d'aucun caisson hyperbare à parois souples au Canada, car aucun élément de preuve n'a été fourni pour confirmer que ces dispositifs répondent à ses exigences en matière d'innocuité, d'efficacité ou de qualité. Par conséquent, il est illégal d'importer, de vendre et de faire la promotion de caissons hyperbares à parois souples au Canada.

Ne confondez pas les caissons hyperbares à parois souples avec les caissons hyperbares à parois rigides. Il est prouvé que les appareils à parois rigides permettent de traiter 14 problèmes de santé spécifiques. Vous pouvez en savoir plus sur les caissons hyperbares à parois rigides sur le site Web de Santé Canada.

Le ministère donne suite aux plaintes et prendra les mesures de conformité et d'application de la loi nécessaires pour atténuer les risques pour les Canadiennes et les Canadiens en recourant au niveau d'intervention le plus approprié, conformément à sa Politique de conformité et d'application de la loi pour les produits de santé.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas de caissons hyperbares à parois souples.

Consultez un professionnel de la santé si vous utilisez ou avez utilisé un caisson hyperbare à parois souples et que vous vous inquiétez pour votre santé.

N'utilisez que des instruments médicaux homologués. Vérifiez si la vente d'instruments médicaux a été autorisée en effectuant une recherche dans la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur (MDALL) de Santé Canada.

Transmettez toute plainte concernant des instruments médicaux, y compris les problèmes de santé ou la vente d'instruments non homologués, à Santé Canada.

Renseignements additionnels

Rappels ou alertes antérieurs

Les caissons hyperbares à parois souples non homologués peuvent présenter de graves risques pour la santé - 25 octobre 2019

Les caissons hyperbares à parois souples non homologués peuvent présenter de graves risques pour la santé - 6 novembre 2020

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866 225-0709