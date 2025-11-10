GATINEAU, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voies en semaine, en dehors des heures de pointe, sur le pont Macdonald-Cartier aux fins de travaux d'entretien durant les périodes suivantes :

le mercredi 12 novembre, de 9 h 30 à 14 h 30 Fermetures de voies en direction d'Ottawa

le jeudi 13 novembre, de 9 h 30 à 14 h 30 Fermetures de voies en direction de Gatineau



Durant ces périodes, au moins 1 voie demeurera ouverte en tout temps à la circulation automobile dans chaque direction. Les trottoirs demeureront accessibles aux piétons et aux cyclistes.

Les travaux d'entretien prévus consistent à nettoyer les joints de dilatation du pont afin d'enlever les débris accumulés depuis le printemps. Ces travaux sont essentiels pour maintenir la fonctionnalité et l'intégrité du pont en évitant d'endommager les joints. Pour réaliser ces travaux en toute sécurité, des fermetures de voies seront nécessaires.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada