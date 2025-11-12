GATINEAU, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra sera fermé aux fins de travaux d'entretien durant la fin de semaine, pendant les périodes suivantes :

le samedi 15 novembre et le dimanche 16 novembre, de 6 h 30 à 17 h

le samedi 22 novembre et le dimanche 23 novembre, de 6 h 30 à 17 h

le samedi 29 novembre et le dimanche 30 novembre, de 6 h 30 à 17 h (date de report en cas de mauvais temps)

Durant ces périodes, la promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Le pont Alexandra est en fin de vie utile. Par conséquent, des interventions régulières sont nécessaires pour s'assurer qu'il demeure sécuritaire. Les travaux d'entretien prévus comprennent des réparations par soudage sur le treillis d'acier de la voie en direction de Gatineau, essentielles pour maintenir l'intégrité structurale du treillis jusqu'au remplacement du pont.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience

