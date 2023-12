HAMILTON, ON, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes, les cyclistes et les piétons de la fermeture complète du pont levant du canal de Burlington aux fins de travaux de construction durant les périodes suivantes :

du vendredi 15 décembre, à 20 h, au mercredi 20 décembre, à 8 h

du mardi 2 janvier, à minuit, au mercredi 20 mars, à minuit

Durant ces périodes, des panneaux de signalisation seront installés pour diriger la circulation vers des itinéraires différents.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]