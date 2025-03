Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 24 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la phase de réalisation en cours de l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu, les 15 Premières Nations partenaires et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invitent les personnes et les organisations qui détiennent des connaissances, de l'expertise, des informations ou des ensembles de données susceptibles d'appuyer l'évaluation régionale à déclarer leur intérêt.

Outre les informations qui sont actuellement du domaine public, il est admis qu'une variété d'informations et d'ensembles de données détenues par des personnes et des groupes peuvent être pertinentes pour l'évaluation régionale. Le présent appel à déclaration d'intérêt a pour objectif de recenser les experts et les sources d'information potentiels afin d'en soumettre la liste pour examen au groupe de travail chargé de l'évaluation régionale. Les experts travailleront en étroite collaboration avec le groupe de travail sur les sujets et les activités prioritaires définis par les Premières Nations partenaires et l'AEIC. Ces thèmes prioritaires sont inclus dans la section 6 de l'Appel à déclaration d'intérêt.

Quelle est la date limite pour présenter une déclaration d'intérêt?

Les déclarations d'intérêt doivent être reçues au plus tard le 17 avril 2025.

Pour indiquer le type de données ou d'informations disponibles, veuillez remplir un f ormulaire de présentation de déclaration d'intérêt, qui est disponible sur la page d'accueil de l'évaluation régionale du Registre canadien d'évaluation d'impact sous la rubrique « Documents clés » (numéro de référence 80468).

Pour toute question ou pour demander un formulaire de présentation, veuillez communiquer avec l'équipe de l'évaluation régionale de l'AEIC à l'adresse suivante : [email protected].

Quelles sont les prochaines étapes?

Le groupe de travail examinera et évaluera les candidatures reçues afin d'établir une liste d'experts. Les experts choisis par le groupe de travail travailleront en étroite collaboration avec les Premières Nations partenaires et l'AEIC tout au long de la phase de réalisation de l'évaluation régionale.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected] ou en composant le 343-549-3870.