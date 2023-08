OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - L'aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est maintenant disponible pour aider le public et les peuples autochtones à participer à l'étude sur le parc urbain national de la Rouge.

L'étude sera menée par un comité d'experts indépendant afin d'examiner les effets potentiels des projets de développement adjacents au parc urbain national de la Rouge, situé dans la région du Grand Toronto.

Le mandat de l'étude a été élaboré à la suite de consultations auprès du public et des Autochtones. Une fois nommé, le comité disposera de 18 mois pour mener à bien l'étude. Un plan de travail devrait être rendu public au cours des trois prochains mois, décrivant l'approche du comité, le calendrier et les méthodes de collecte et d'analyse des renseignements, ainsi que les possibilités de participation et de contribution du public et des Autochtones.

Une aide financière est disponible pour les personnes et les groupes admissibles afin de soutenir leur participation tout au long de l'étude.

Seules les demandes reçues avant minuit, heure du Pacifique, le 16 octobre 2023 seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière, veuillez consulter la page d'accueil de l'étude sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (canada.ca/rcei, numéro de référence 84459). Vous trouverez un lien vers le formulaire de demande d'aide financière, qui comprend des détails relatifs à l'admissibilité, dans la section « Possibilités de financement ».

Pour plus de renseignements sur cette offre d'aide financière, veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected] ou appeler au 1-866-582-1884.

