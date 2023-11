Produit : Toutes les vitamines et tous les suppléments gélifiés de marque Herbaland vendus en vrac

Toutes les vitamines et tous les suppléments gélifiés de marque Herbaland vendus en vrac Problème : Produits de santé - Innocuité du produit

Produits de santé - Innocuité du produit Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Gardez-les hors de la portée des enfants. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Images

Produits visés

Produit NPN Herbaland Biotin Beauty Gummy for Adults Herbaland Hair Skin and Nails Gummy Herbaland PURE BEAUTY Gummy for Adults Good Gummies Beauty 80101367 Herbaland Calcium D3 Gummy for Kids Herbaland Calcium plus Ds Gummies for Kids 80120325 Herbaland Calcium K2 D3 Gummy Herbaland Calcium D3 K2 Gummies Herbaland Calcium plus K2 D3 Gummies 80096991 Herbaland Calcium with Vitamin D3 Gummy for Kids Herbaland Kids' Gummy Calcium with Vitamin D3 Purever Canada Kids' Gummy Calcium with Vitamin D3 80066501 Herbaland Classic Vitamin D3 400IU Gummy Herbaland Kids' 400IU Vitamin D3 Gummy Herbaland Vitamin D3 400IU Gummy for Kids Purever Canada Kids' 400IU Vitamin D3 Gummy Sunshine Nutrition Cool Gummies Vitamin D3 Gummies 80066489 Herbaland Immune Boost Gummies for Kids Herbaland Immune Boost Gummy Herbaland Immune Gummy for Kids/Adults Herbaland Immune Plus Gummies for Adults Herbaland Immune Plus Gummy Herbaland Kids Immune Gummy Good Gummies Immunity 80078758 Herbaland Kid's Omega 3 Gummy with DHA and EPA Purever Canada Kid's Omega 3 Gummy with DHA and EPA Sunshine Nutrition Cool Gummies Omega 3 with DHA/EPA 80076466 Herbaland Multivitamin Gummies for Adults Herbaland Multivitamins & Minerals with Organic Fruits Gummy for Adults Purever Canada Multivitamins & Minerals with Organic Fruits Gummy for Adults Good Gummies Multivitamins 80074367 Herbaland Multivitamin Gummy for Kids 80089203 Herbaland Organic Fruit Vegetable and Fiber Gummy Herbaland Organic Fruit Vegetable and Fiber Gummy for Adults/Kids Herbaland Prebiotic Fruit, Veg & Fiber Gummy Good Gummies Fruit, Veg & Fiber Purever Canada Organic Fruit Vegetable And Fiber Gummy Sunshine Nutrition Cool Gummies Fruit, Vegetable & Fiber Gummies 80072657 Herbaland Sleep Plus Gummy for Adults Herbaland Simply Sleep Gummy for Adults Herbaland Gummies Sweet Dreams Herbaland Sleeping Beauty Gummy For Adults 80093743 Herbaland Sugar Free Prenatal Gummy Herbaland Prenatal Gummy 80117248 Herbaland Gummies Glowing Beauty Herbaland Vegan Collagen Booster Gummy for Adults Good Gummies Healthy Skin Squish + Herbaland Vegan Collagen Booster Gummy 80090622 Herbaland Gummies Vegan D3 & B12 Herbaland Vegan D3 + B12 Gummy for Adults Herbaland Vegan Vitamins D3 & B12 Gummy 80071250 Herbaland Vegan Omega 3 Gummy Adult/Kids 80087674 Herbaland Vitamin C Gummy for Kids Purever Canada Vitamin C Gummy for Kids Sunshine Nutrition Cool Gummies Vitamin C Gummies 80078790 Herbaland Calm Gummy Herbaland Calm Naturally Gummies for Adults Herbaland Gummies Calm Naturally Herbaland Magnesium Plus Gummy Herbaland Zen Gummies 80105248 Herbaland Pre-workout Gummies for Adults 80096783

Problème

Herbaland Naturals inc. procède au rappel de toutes les vitamines gélifiées et de tous les suppléments gélifiés de marque Herbaland vendus en vrac parce qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé en cas de mauvais usage, en particulier pour les enfants et les personnes enceintes. Les produits ont été vendus dans divers commerces de vrac, diverses boutiques zéro déchet et divers magasins de recyclage au Canada.

Puisque les renseignements qui figurent dans l'étiquetage requis sont partiels ou absents lors de la vente de ces produits, les consommatrices et les consommateurs n'ont pas accès à l'information qu'il leur faut, comme les directives posologiques, la liste des ingrédients et les mises en garde, pour utiliser ces produits gélifiés en toute sécurité. Certains produits pourraient également être inappropriés pour certains groupes, comme les enfants, les personnes enceintes et les personnes qui prennent d'autres produits de santé naturels. Tous les produits de santé naturels doivent respecter les exigences d'étiquetage de Santé Canada afin de protéger la santé et la sécurité des consommatrices et des consommateurs.

Les risques pour la santé comprennent une atteinte ou un dépassement des doses maximales quotidiennes de vitamines et de minéraux qui sont recommandées pour les adultes et les enfants. La prise d'un trop grand nombre de ces produits gélifiés pourrait avoir des effets sur la santé allant des maux d'estomac, des nausées et des vomissements à des conséquences graves sur la santé comme des interactions médicamenteuses, une réaction allergique grave ou l'anaphylaxie et des anomalies congénitales chez les enfants à naître.

Les enfants et les personnes enceintes sont particulièrement vulnérables à des doses élevées de vitamines et de minéraux. Les enfants sont vulnérables en raison de leur petite taille et parce que leur corps se développe encore. Les personnes enceintes sont vulnérables parce que l'absorption de doses élevées de vitamine A, de vitamine D ou d'acide folique pendant la grossesse peut avoir des effets négatifs sur le fœtus.

Ces produits gélifiés pourraient être confondus avec des bonbons, ce qui accroît le risque d'en prendre trop.

Santé Canada surveille le rappel et informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont découverts.

Santé Canada fait des changements pour améliorer l'innocuité des produits de santé naturels (PSN). Découvrez ce que le Ministère fait pour veiller à ce que ces produits soient sûrs et de grande qualité.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits vendus en vrac et gardez-les hors de la portée des enfants. Respectez les directives municipales ou régionales concernant l'élimination des produits chimiques et autres déchets dangereux ou rapportez le produit à la pharmacie du coin pour qu'il soit éliminé de façon adéquate.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Communiquez avec Herbaland Naturals inc. en composant le 1-877-464-8669 si vous avez des questions concernant ce rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]